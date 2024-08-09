Приостановка Buy Me a Coffee обслуживания аккаунтов из Украины может привести к закрытию многих YouTube-каналов: как вывести средства с платформы

Американская краудфандинговая компания Buy Me a Coffee прекращает поддержку платежных систем Wise и Payoneer, которыми пользовались украинцы для вывода средств, из-за их "несовместимости" с будущими функциями сервиса.

Об этом говорится в ответе Buy Me a Coffee на запрос dev.ua.

Там сообщили, что отключают Wise и Payoneer из-за их несовместимости с будущими функциями, такими как поддержка местной валюты, автоматические выплаты и т.д.

Лучшей альтернативой, которую предлагают пользователям, является Stripe Express, совместимая с этими новыми функциями и поддерживаемая в 130+ странах, обеспечивая быстрые и безопасные выплаты.

"Мы понимаем, что это изменение влияет на такие страны как Украина, и хотим заверить вас, что это было ненамеренно", — ответила представительница Buy Me a Coffee в комментарии изданию.

Украинский Youtube и авторов видео ждут трудности

Ранее американская краудфандинговая компания Buy Me a Coffee, являющаяся популярной в Украине платформой для сбора донатов, объявила о прекращении регистрации новых пользователей из Украины.

Это решение связано с обновлением политики компании и усложнением законодательных требований и санкций, которых сервис должен соблюдать.

Недавно украинский блогер AdrianZP выразил мнение, что украинский Youtube и авторов видео ждут трудности.

"Началось все с того, что сервис Buy Me a Coffee перестал принимать новых создателей из Украины. Потому что 20% Украины оккупировано и мы не можем определить, где какая территория к нам подключается", — написал он.

По словам AdrianZP, это может привести к закрытию многих украинских YouTube-каналов, включая его собственное.

Он отметил, что Stripe, который предлагает Buy Me a Coffee как альтернативу Wise и Payoneer, недоступен в Украине, и предупредил, что у украинских создателей контента есть время до 14 августа, чтобы вывести свои средства.

Все способы вывести деньги из Buy Me a Coffee

Как пишет kosht.media, вывести свои деньги из платформы Buy Me a Coffee украинские авторы могут через Payoneer и Wise до 14 августа 2024 года. В дальнейшем это можно сделать только через Stripe, однако этот сервис недоступен в Украине.

Минимальная сумма вывода средств на Buy Me a Coffee – $10. Для вывода средств необходимо перейти в раздел "Payouts" — "Withdraw" — "Direct Bank Deposit" — "Setup Bank Deposit" и указать реквизиты счета Payoneer, Wise или Stripe.

Снять деньги с Payoneer можно двумя способами – через кассу в банке или на банковский счет через мобильные приложения банков ПриватБанк, Monobank, ПУМБ, Абанк.

С Wise вывести средства можно на счет любого украинского банка. Для этого в профиле Wise нужно нажать "Отправить деньги", выбрать валюту и заполнить реквизиты получателя (номер карты или банковского счета).

Комиссия по Wise составляет от 1% до 2,5%, если сумма свыше 200 евро – дополнительно 1,75%.