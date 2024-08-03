Американская краудфандинговая платформа Buy Me a Coffee прекращает обслуживать украинские аккаунты

Американская краудфандинговая компания Buy Me a Coffee, являющаяся популярной в Украине платформой для сбора пожертвований от поклонников, объявила о прекращении регистрации новых пользователей из Украины.

Об этом пишет dev.ua.

Это решение связано с обновлением политики компании и растущей сложностью соблюдения нормативных требований и санкций.

В письме, отправленном пользователям, представители Buy Me a Coffee пояснили, что около 20% территории Украины подпадают под санкции, что создает значительные трудности для точной верификации и мониторинга местоположений пользователей. Поэтому возникают значительные риски ошибок, которые компания пытается избежать.

"Мы понимаем, что это может вызвать разочарование, и искренне извиняемся за любые неудобства, которые это может повлечь за собой", — говорится в сообщении.

Компания заверила, что активно пересматривает и обновляет свою политику по улучшению программы соблюдения нормативных требований. Цель Buy Me a Coffee — поддержать создателей контента в этих регионах в будущем и предоставить больше возможностей при улучшении обстоятельств.

Платформа Buy Me a Coffee стала одной из самых популярных платформ по сбору донатов после того, как подобный сервис Patreon заблокировал аккаунты фонда "Вернись живым", а впоследствии и волонтера и активиста Сергея Стерненко, объяснив это недопустимостью "финансирования милитарных целей".

В то же время Buy Me a Coffee весной этого года заблокировала страницу одного из украинских производителей FPV-дронов "Дикие шершни".