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Американська краудфандингова платформа Buy Me a Coffee припиняє обслуговувати українські акаунти
Американська краудфандингова компанія Buy Me a Coffee яка є популярною в Україні платформою для збору пожертв від прихильників, оголосила про припинення реєстрації нових користувачів з України.
Про це пише dev.ua.
Це рішення пов'язане з оновленням політики компанії та зростаючою складністю дотримання нормативних вимог і санкцій.
У листі, надісланому користувачам, представники Buy Me a Coffee пояснили, що близько 20% території України підпадають під санкції, що створює значні труднощі для точного верифікування та моніторингу місць розташування користувачів. Через це виникають значні ризики помилок, які компанія намагається уникнути.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Ми розуміємо, що це може викликати розчарування, і щиро перепрошуємо за будь-які незручності, які це може спричинити," — йдеться в повідомленні.
Компанія запевнила, що активно переглядає та оновлює свою політику для покращення програми дотримання нормативних вимог. Мета Buy Me a Coffee — підтримати творців контенту в цих регіонах у майбутньому та надати більше можливостей у разі покращення обставин.
Платформа Buy Me a Coffee стала однією з найпопулярніших платформ зі збору донатів після того, як подібний сервіс Patreon заблокував акаунти фонду "Повернись живим", а згодом і волонтера та активіста Сергія Стерненка, пояснивши це недопустимістю "фінансування мілітарних цілей". Водночас Buy Me a Coffee навесні цього року заблокувала сторінку одного з українських виробників FPV-дронів "Дикі шершні".