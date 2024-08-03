Американська краудфандингова платформа Buy Me a Coffee припиняє обслуговувати українські акаунти

Американська краудфандингова компанія Buy Me a Coffee яка є популярною в Україні платформою для збору пожертв від прихильників, оголосила про припинення реєстрації нових користувачів з України.

Про це пише dev.ua.

Це рішення пов'язане з оновленням політики компанії та зростаючою складністю дотримання нормативних вимог і санкцій.

У листі, надісланому користувачам, представники Buy Me a Coffee пояснили, що близько 20% території України підпадають під санкції, що створює значні труднощі для точного верифікування та моніторингу місць розташування користувачів. Через це виникають значні ризики помилок, які компанія намагається уникнути.

"Ми розуміємо, що це може викликати розчарування, і щиро перепрошуємо за будь-які незручності, які це може спричинити," — йдеться в повідомленні.

Компанія запевнила, що активно переглядає та оновлює свою політику для покращення програми дотримання нормативних вимог. Мета Buy Me a Coffee — підтримати творців контенту в цих регіонах у майбутньому та надати більше можливостей у разі покращення обставин.

Платформа Buy Me a Coffee стала однією з найпопулярніших платформ зі збору донатів після того, як подібний сервіс Patreon заблокував акаунти фонду "Повернись живим", а згодом і волонтера та активіста Сергія Стерненка, пояснивши це недопустимістю "фінансування мілітарних цілей". Водночас Buy Me a Coffee навесні цього року заблокувала сторінку одного з українських виробників FPV-дронів "Дикі шершні".