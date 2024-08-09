Припинення Buy Me a Coffee обслуговування акаунтів з України може призвести до закриття багатьох YouTube-каналів: як вивести кошти з платформи

Американська краудфандингова компанія Buy Me a Coffee припиняє підтримку платіжних систем Wise і Payoneer, якими користувалися українці для виведення коштів, через їхню "несумісність" із майбутніми функціями сервісу.

Про це йдеться у відповіді Buy Me a Coffee на запит dev.ua.

Там повідомили, що відключають Wise і Payoneer через їхню несумісність із майбутніми функціями, такими як підтримка місцевої валюти, автоматичні виплати тощо.

Найкращою альтернативою, яку пропонують користувачам, є Stripe Express, яка сумісна з цими новими функціями та підтримується в 130+ країнах, забезпечуючи швидкі та безпечні виплати.

"Ми розуміємо, що ця зміна впливає на такі країни, як Україна, і хочемо запевнити вас, що це було ненавмисно", — відповіла представниця Buy Me a Coffee в коментарі виданню.

На український Youtube й авторів відео чекають труднощі

Раніше американська краудфандингова компанія Buy Me a Coffee, яка є популярною в Україні платформою для збору донатів, оголосила про припинення реєстрації нових користувачів з України.

Це рішення пов'язане з оновленням політики компанії та ускладненням законодавчих вимог і санкцій, яких сервіс повинен дотримуватися.

Нещодавно український блогер AdrianZP висловив думку, що на український Youtube й авторів відео чекають труднощі.

"Почалося все з того, що сервіс Buy Me a Coffee перестав приймати нових творців з України. Бо 20% України окуповано й ми не можемо визначити, де яка територія до нас підключається", — написав він.

За словами AdrianZP, це може призвести до закриття багатьох українських YouTube-каналів, включно з його власним.

Він зауважив, що Stripe, який пропонує Buy Me a Coffee як альтернативу Wise і Payoneer, недоступний в Україні, і попередив, що українські творці контенту мають час до 14 серпня, щоб вивести свої кошти..

Усі способи вивести гроші з Buy Me a Coffee

Як пише kosht.media, вивести свої гроші з платформи Buy Me a Coffee українські автори можуть через Payoneer та Wise до 14 серпня 2024 року. Надалі зробити це можна буде лише через Stripe, однак цей сервіс недоступний в Україні.

Мінімальна сума виведення коштів на Buy Me a Coffee – $10. Для виведення коштів необхідно перейти у розділ "Payouts" – "Withdraw" – "Direct Bank Deposit" – "Setup Bank Deposit" та вказати реквізити рахунку Payoneer, Wise або Stripe.

Зняти гроші з Payoneer можна двома способами – через касу в банку або на банківський рахунок через мобільні застосунки банків ПриватБанк, Monobank, ПУМБ, Абанк.

З Wise вивести кошти можна на рахунок будь-якого українського банку. Для цього у профілі Wise потрібно натиснути "Відправити гроші", обрати валюту та заповнити реквізити отримувача (номер картки чи банківського рахунку).

Комісія у Wise становить від 1% до 2,5%, якщо сума понад 200 євро – додатково 1,75%.