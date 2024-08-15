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Buy Me a Coffee змінює плани: названо нову дату припинення роботи з Payoneer, блокування Wise скасовується
Популярний сервіс донатів Buy Me a Coffee переносить дату припинення підтримки платіжної системи Payoneer на 1 листопада і зберігає можливість виводу коштів через систему Wise. Про це сервіс написав у Х.
"Для уточнення, ми продовжуємо виплати українським авторам на Buy Me a Coffee. Ми припинимо підтримку Payoneer до 1 листопада, але продовжимо пропонувати Wise як спосіб виплат для українців", - йдеться у дописі Buy Me a Coffee у Х.
Додамо, що спочатку відключення Payoneer та Wise планувалося на 14 серпня 2024 року.
Нагадаємо, раніше компанія Buy Me a Coffee заявляла, що припиняє підтримку платіжних систем Wise і Payoneer, якими користувалися українці для виведення коштів, через їхню "несумісність" із майбутніми функціями сервісу, такими як підтримка місцевої валюти, автоматичні виплати тощо.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Ми розуміємо, що ця зміна впливає на такі країни, як Україна, і хочемо запевнити вас, що це було ненавмисно", — повідомляли у Buy Me a Coffee.
Як вивести гроші з Buy Me a Coffee
Мінімальна сума виведення коштів на Buy Me a Coffee – 10 доларів. Для виведення коштів необхідно перейти у розділ "Payouts" – "Withdraw" – "Direct Bank Deposit" – "Setup Bank Deposit" та вказати реквізити рахунку Payoneer, Wise або Stripe.
Зняти гроші з Payoneer можна двома способами – через касу в банку або на банківський рахунок через мобільні застосунки банків ПриватБанк, Monobank, ПУМБ, Абанк.
З Wise вивести кошти можна на рахунок будь-якого українського банку. Для цього у профілі Wise потрібно натиснути "Відправити гроші", обрати валюту та заповнити реквізити отримувача (номер картки чи банківського рахунку).
Комісія у Wise становить від 1% до 2,5%, якщо сума понад 200 євро – додатково 1,75%.