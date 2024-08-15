Buy Me a Coffee змінює плани: названо нову дату припинення роботи з Payoneer, блокування Wise скасовується

Популярний сервіс донатів Buy Me a Coffee переносить дату припинення підтримки платіжної системи Payoneer на 1 листопада і зберігає можливість виводу коштів через систему Wise. Про це сервіс написав у Х.

"Для уточнення, ми продовжуємо виплати українським авторам на Buy Me a Coffee. Ми припинимо підтримку Payoneer до 1 листопада, але продовжимо пропонувати Wise як спосіб виплат для українців", - йдеться у дописі Buy Me a Coffee у Х.

Додамо, що спочатку відключення Payoneer та Wise планувалося на 14 серпня 2024 року.



Нагадаємо, раніше компанія Buy Me a Coffee заявляла, що припиняє підтримку платіжних систем Wise і Payoneer, якими користувалися українці для виведення коштів, через їхню "несумісність" із майбутніми функціями сервісу, такими як підтримка місцевої валюти, автоматичні виплати тощо.

"Ми розуміємо, що ця зміна впливає на такі країни, як Україна, і хочемо запевнити вас, що це було ненавмисно", — повідомляли у Buy Me a Coffee.

Як вивести гроші з Buy Me a Coffee

Мінімальна сума виведення коштів на Buy Me a Coffee – 10 доларів. Для виведення коштів необхідно перейти у розділ "Payouts" – "Withdraw" – "Direct Bank Deposit" – "Setup Bank Deposit" та вказати реквізити рахунку Payoneer, Wise або Stripe.

Зняти гроші з Payoneer можна двома способами – через касу в банку або на банківський рахунок через мобільні застосунки банків ПриватБанк, Monobank, ПУМБ, Абанк.

З Wise вивести кошти можна на рахунок будь-якого українського банку. Для цього у профілі Wise потрібно натиснути "Відправити гроші", обрати валюту та заповнити реквізити отримувача (номер картки чи банківського рахунку).

Комісія у Wise становить від 1% до 2,5%, якщо сума понад 200 євро – додатково 1,75%.