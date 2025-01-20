Что ждет IT-отрасль Украины в 2025 году?

При всей несокрушимости, которую украинская IT-сфера продемонстрировала в начале полномасштабного вторжения России в 2022-м, уже через год на рынке начали формироваться довольно неутешительные тренды.

Дефицит кадров

В 2025 году отрасль продолжит сталкиваться с вызовами, прежде всего связанными с дефицитом кадров из-за мобилизации и миграции специалистов за границу. Риски будут сохраняться даже при окончании активной фазы боевых действий. Более того, они будут расти.

Так, при оптимистическом сценарии, посчитали во Львовском IT-кластере , после завершения войны Украину покинут до 20 тыс. айтишников, что составляет 8% человеческого капитала в отрасли. Неблагоприятный сценарий может повлечь за собой отток практически трети специалистов, а именно 74-75 тыс. лиц.

Это реальность, которую нельзя игнорировать. Очевидно, что часть компаний будет компенсировать нехватку специалистов, повышая вознаграждения и предлагая привлекательные бенефиты. Впрочем, на серьезный эффект рассчитывать не стоит. В отрасли уже говорят об импорте человеческого капитала. Но смогут ли отечественные компании конкурировать в этом вопросе с европейскими?

В частности, из-за дефицита кадров 27% украинских айтишников, как показывают исследования, имеют посторонние от основной работы проекты. Доля существенно выросла по сравнению с 2023 годом, и тренд будет сохраняться. Будет влиять на это падение зарплат и рост расходов на базовые нужды, как жилье и продовольствие.

Во втором полугодии 2024 года количество вакансий на IT-рынке выросло на 9%, достигнув 31 309, свидетельствует исследование DOU. Наибольший рост был зафиксирован в категориях: QA (+369 вакансий), HR (+272) и аналитики (+225). В то же время, в декабре среднее количество отзывов на вакансию на IT-рынке снизилось до 24,6, что является наименьшим показателем за последние два года.

Miltech-сегмент показал значительный рост: количество вакансий увеличилось на 56% (на 500) за шесть месяцев прошлого года. Это направление будет активно развиваться и дальше.

Вопросы бронирования работников

Не добавляет оптимизма в кадровом вопросе и ситуация с бронированием, правила которого с 1 декабря 2024 в очередной раз изменились – предприятия могут бронировать работников только через портал “Действие”.

После 28 февраля, когда истекает срок действия текущих отсрочек от мобилизации, руководители критически важных предприятий смогут повторно забронировать своих работников в течение 72 часов. Однако за это время ТЦК имеет право мобилизовать ранее забронированных военнообязанных. Народные депутаты уже обратились к правительству с предложением усовершенствовать процедуру, но неопределенность остается.

Не стоит и забывать недавнюю историю, когда Николаевский областной центр комплектования мобилизовал мужчину, у которого была броня от одного из критических предприятий. Ситуацию объяснили техническими проблемами документооборота. Но гарантий, что это не повторится, никто не дает.

Это довольно тревожный сигнал, учитывая недавнюю атаку российских хакеров на государственные реестры Украины, произошедшую 19 декабря. Возобновить работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра удалось только 10 января, о чем заявили в Министерстве юстиции.

77% работников IT-отрасли Украины – мужчины. И, как ни прискорбно это признавать, у нас недостаточно специалисток, которые могли бы компенсировать мобилизованных.

Ведь даже в случае окончания войны или активной ее фазы военное положение, по словам народного депутата Ярослава Юрчишина, будет отменено не сразу. Следовательно, потребность армии в людях будет сохраняться.

Повышение налогов

Принятие закона 11416-д об историческом повышении налогов понятно, ведь максимальное наполнение государственного бюджета критически важно для финансирования Сил обороны Украины.

Впрочем, для бизнеса не менее важно остается прогнозируемость действий государства, ведь это влияет как на текущую работу компаний, так и на планирование.

За 2024 год в Украине свою деятельность прекратили более 250 тысяч. ФЛПов. Практически 10% из них после того, как президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов.

По данным Опендатабот, с 28 ноября по 17 декабря 2024 года закрылось 5 009 IT-ФЛПов, открылся же за тот же период 1 631 ФЛП.

И хотя глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев убеждает, что закрытие ФЛП не является массовым, для IT-сферы это достаточно тревожный показатель. Ведь эти 5 тыс. предпринимателей, прекративших свою деятельность, должны были куда-то перетечь. Ладно, если не в тень.

Дело в том, что изменение налогообложения в том виде, в котором его приняла Верховная Рада, сваливает дополнительное налоговое бремя именно на "белый" бизнес и наемных работников. Экспресс-опрос Европейской бизнес ассоциации показал, что более 50% компаний не смогут компенсировать повышение военного сбора сотрудникам, что скажется на их зарплате в сторону уменьшения.

Так что те, кто работает в тени, выплачивает и получает зарплату в конверте, оказываются в более выгодной позиции по сравнению с теми, кто работает в легальном поле.

Отдельная история с резидентами Действие. Для них также ставка военного сбора выросла с 1,5% до 5%. Но государство, начав этот режим в 2020-м, гарантировало неизменность его условий на 25 лет. Война, очевидно, – непредсказуемый фактор, но в Украине она идет с 2014 года. Поэтому с точки зрения гарантий неправильно воспринимать ее как "черного лебедя" в таких глобальных инициативах.

К тому же, возможно, это не последние изменения в налогообложении. Сами народные депутаты не исключают того, что в 2025 году они будут вынуждены вернуться к вопросу повышения НДС на 2-3%, что будет еще больше давить на "белый" бизнес.

Это в свою очередь приведет к повальной тенизации экономики и поиску возможностей оптимизации налогов. К сожалению, IT-индустрия – не исключение. Налоговые колебания будут существенно давить на отрасль, что в конечном итоге может способствовать ее дальнейшему сокращению.

Не добавляют оптимизма и разговоры во властных кругах о дифференцированной налоговой ставке. То есть, чтобы ее размер зависел от уровня заработной платы.

Если посмотреть данные Госстата, то самая высокая заработная плата штатных работников в Украине по итогам прошлого года была именно в сфере "Информация и телекоммуникации". В среднем – 50 752 грн в месяц. Айтовцы рискуют оказаться на вершине налоговой пирамиды только потому, что способны генерировать более высокие доходы и обеспечивать по крайней мере достаточный размер вознаграждений. В то время как зарплаты тех же бюджетников остаются чуть ли не замороженными, хотя их работа – педагогов, медиков, коммунальщиков и т.п. – крайне важна.

Экспорт украинских IT-услуг падает

Все вышеперечисленные факторы будут непосредственно влиять на поиск и привлечение новых клиентов, тогда как активные проекты будут заканчиваться. Отечественным компаниям будет все сложнее убеждать партнеров в работе с украинскими командами.

Украинская IT-индустрия имеет значительную экспортную ориентацию. Но для иностранных заказчиков наша страна уже четвертый год подряд остается в некой красной зоне. Киев, Львов, Харьков или Днепр – не важно, где располагается команда, выбор Украины в равных условиях, к сожалению, делают все реже.

В частности это обусловлено состоянием энергетической инфраструктуры, от которой IT зависит не меньше, а больше, чем та же металлургия или пищевая промышленность. И хотя в настоящее время в стране отсутствуют длительные ограничения поставок электроэнергии, да и вопрос энергетической автономии компаниями был улажен еще во время первых блекаутов зимы 2022-2023 годов, хрупкость этой стабильности является и, к сожалению, будет дополнительным риском.

Если смотреть на статистические данные, экспорт IT-услуг из Украины в прошлом году упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны.

В течение 2024 года украинский ИТ-экспорт приносил около $530 млн ежемесячно. В то же время за год до этого показатель был на уровне $555 млн. Что интересно, турбулентный 2022-й стал самым прибыльным для ИТ-экспорта с показателем в $600 млн в месяц. В 2025 году оптимистичные прогнозные сценарии подразумевают снижение экспорта еще на 4%.

В целом, ситуация в украинской ИТ-отрасли зависит от состояния мировых рынков, которые все еще находятся на этапе восстановления после глобальной рецессии предыдущих лет.

Однако в ближайшей перспективе аналитики предсказывают рост спроса на ИТ-услуги, в том числе в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта, что должно сказаться и на отечественном рынке. Здесь свою не последнюю роль сыграет отложенный спрос на цифровизацию различных бизнес-процессов. Но украинская ИТ-сфера сможет воспользоваться окном возможностей только при предложении уникальных решений.

В этом плане, кстати, перспективный вид имеет именно Miltech-сегмент. Во-первых, Украина сегодня в этом направлении имеет безоговорочное лидерство, а, во-вторых, мир оказался на пороге военного кризиса, которого не знал с 1939 года. Поэтому не исключено, что крупнейшими заказчиками украинского IT будут правительства тех или иных стран. Это же будет в свою очередь влиять на авторитет нашей индустрии, что вполне скажется на измеряемых показателях.

Но сейчас застой на имеющихся показателях – не самый плохой сценарий для нашей IT-отрасли. Ведь падать всегда есть куда.

Резюме

Итак, подытоживая, можно выделить главные вызовы, с которыми IT-сектор столкнется в 2025 году: