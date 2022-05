GlobalLogic запускает открытый IT-курс для украинцев

Международная IT компания GlobalLogic запустила открытый курс IT Basics Course. Он поможет тем, кто упустил возможность обучаться, получить навыки в IT и в будущем сделать вклад в технологическое развитие нашей страны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Из-за вторжения Российской Федерации на территорию Украины образовательный процесс в некоторых учреждениях высшего образования приостановился или перешел в смешанный формат. IT-отрасль продолжает работать, развиваться и предлагать новые возможности для специалистов.

Чтобы поддержать молодежь и университеты страны в это время, компания GlobalLogic разработала открытый курс IT Basics Course. Тренеры и менторы поделились базовыми знаниями и навыками, необходимыми для старта карьеры в IT-индустрии. Доступ к материалам курса открыт для всех желающих начать свой путь в IT.

"В рамках курса мы рассказали о том, как выбрать профессию и компанию в IT, об Agile методологии и проектном менеджменте, обозначили базовые навыки бизнес-коммуникации в международной компании, а также записали советы о том, как быстро добиться прогресса в изучении иностранного языка, как правильно подготовить CV и многие другие полезные материалы" - отмечает руководитель университетской программы GlobalLogic в Украине, кандидат технических наук, доцент Евгений Сакало .

Темами курса стали лекции о soft skills, которые необходимы для построения успешной карьеры и полезные инструменты для обучения и работы онлайн.

СПРАВКА:

GlobalLogic ( www.globallogic.com ) - компания в сфере цифровой инженерии. Центральный офис GlobalLogic находится в Кремниевой долине США, а инжиниринговые и дизайн-центры расположены по всему миру.