GlobalLogic запускає відкритий IT-курс для українців

Міжнародна IT-компанія GlobalLogic запустила відкритий курс IT Basics Course. Він допоможе тим, хто втратив можливість навчатися, отримати навички в IT й у майбутньому зробити вклад у технологічний розвиток нашої країни.

Через вторгнення Російської Федерації на територію України, освітній процес у деяких закладах вищої освіти призупинився або перейшов у змішаний формат. IT-галузь продовжує працювати, розвиватися та пропонувати нові можливості спеціалістам.

Щоб підтримати молодь та університети країни в ці часи, компанія GlobalLogic розробила відкритий курс IT Basics Course. Тренери та ментори поділилися базовими знаннями та навичками, що необхідні для старту кар’єри в IT-індустрії. Наразі доступ до матеріалів курсу відкрито для всіх охочих розпочати свій шлях в IT.

"В рамках курсу ми розказали про те, як обрати професію та компанію в IT, про Agile методології та проєктний менеджмент, окреслили базові навички бізнес-комунікації у міжнародній компанії, а також записали поради про те, як швидко досягти прогресу у вивченні іноземної мови, як правильно підготувати CV та багато інших корисних матеріалів" - зазначає керівник університетської програми GlobalLogic в Україні, кандидат технічних наук, доцент Євген Сакало.

Темами курсу також стали лекції про soft skills, які необхідні для побудови успішної кар’єри та корисні інструменти для навчання та роботи онлайн.

ДОВІДКА:

GlobalLogic (www.globallogic.com) — компанія у сфері цифрової інженерії. Центральний офіс GlobalLogic знаходиться у Кремнієвій долині у США, а інжинірингові та дизайн-центри розташовані по всьому світу.