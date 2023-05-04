Google добавил "синюю галочку" в Gmail для верификации отправителей писем

Google добавил "синюю галочку" для писем электронной почты Gmail. Новая метка появится рядом с именами отправителей, подтвердивших свою личность через функцию BIMI. Об этом говорится в пресс-релизе компании Google.

Таким образом, с появлением синих галочек пользователи могут быть уверены, что это не спам, а письмо отправила компания, а не мошенники.

Аккаунты, воспользовавшиеся BIMI, получат синие галочки.

Brand Indicators for Message Identification (BIMI) – это средство идентификации отправителя в Gmail, которое компания ввела в 2021 году. Благодаря BIMI к рассылке прилагается логотип бренда.

Фото: Google

“Усиленная аутентификация электронной почты помогает пользователям и системам защиты электронной почты выявлять и останавливать спам. Также это повышает доверие к электронной почте и дает читателям увлекательный опыт, создавая лучшую экосистему электронной почты для всех”, - объяснили изменения в Google.

Наведя курсором на галочку, получавший письмо удостоверится, что отправитель подтвердил свою личность.

Все компании, ранее прошедшие проверку, автоматически получат синие галочки в ближайшие дни.

В противном случае необходимо пройти процедуру настройки BIMI, для этого можно ознакомиться с инструкцией от Google.

Напомним, Twitter бесплатно восстановил "голубую галочку" для знаменитостей .

До того, как платформу купил Илон Маск, синяя галочка была знаком бесплатным инструментом аутентификации в борьбе с ботами и распространением дезинформации.

Впоследствии это стало символом того, что аккаунт подписан на премиум-сервис под названием Twitter Blue, стоимость которого составляет около 8 долларов в месяц.