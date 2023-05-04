Google додав "синю галочку" в Gmail для верифікації відправників листів

Google додав “синю галочку” для листів електронної пошти Gmail. Нова позначка з’явиться поряд з іменами відправників, які підтвердили свою особистість через функцію BIMI. Про це йдеться в пресрелізі компанії Google.

Таким чином, з появою синіх галочок користувачі зможуть бути впевнені, що це не спам, а лист відправила компанія, а не шахраї.

Акаунти, які скористалися BIMI, отримають сині галочки

Brand Indicators for Message Identification (BIMI) - це засіб ідентифікації відправника в Gmail, який компанія запровадила в 2021 році. Завдяки BIMI до розсилки додається логотип бренду.

Фото: Google

“Посилена автентифікація електронної пошти допомагає користувачам і системам захисту електронної пошти виявляти та зупиняти спам. Також це підвищує довіру до електронної пошти та дає читачам захоплюючий досвід, створюючи кращу екосистему електронної пошти для всіх”, - пояснили зміни в Google.

Навівши курсором на галочку, отримував листа пересвідчиться, що ‎відправник підтвердив свою особистість.

Усі компанії, які раніше пройшли перевірку, автоматично отримають сині галочки впродовж найближчих днів.

В іншому випадку потрібно пройти процедуру налаштування BIMI, для цього можна ознайомитися з інструкцією від Google.

Нагадаємо, Twitter безкоштовно відновив "блакитну галочку" для знаменитостей.

До того, як платформу купив Ілон Маск, синя галочка була знаком безкоштовним інструменом автентифікації у боротьбі з ботами та поширенням дезінформації.

Згодом це стало символом того, що обліковий запис підписаний на преміум-сервіс під назвою Twitter Blue, вартість якого становлять близько 8 доларів на місяць.