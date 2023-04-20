Компания Fintech Farm Дубилета привлекла более $20 млн инвестиций

Британская компания Fintech Farm, мажоритарным владельцем которой является соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет, на очередном раунде привлекла более 20 млн долларов инвестиций.

Об этом сообщает AIN и Forbes со ссылкой на собственные источники.

"Компания подняла комбинацию эквите (инвестиции в капитал – Delo.ua) и долга в размере $22 млн", – говорится в пресс-релизе.

По предварительной информации, лид-инвестором раунда Fintech Farm стал британский фонд Nordstar. Fintech Farm работает над разработкой и запуском необанков, а также имеет проекты в Азии и Африке.

Кроме Дубилета, основателями платформы Fintech Farm также являются Александр Витязь и Николай Бескровный. В ближайшие три года компания планирует запустить свои продукты в странах южной, юго-восточной Азии и Африке.

Недавно Fintech Farm запустила необанк Liobank во Вьетнаме. Вьетнамский цифровой банк был запущен в партнерстве с местным банком Orient Commercial Joint Stock Bank, работающим в стране с 1996 года.

Кроме того, в январе 2022 года компания заявила, что привлекла $7,4 млн инвестиций и за два года планируют открыть 10 необанков в странах Азии и Африки.