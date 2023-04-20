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Категорія
ІТ та Телеком
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Компанія Fintech Farm Дубілета залучила понад $20 млн інвестицій

Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook-страница бизнесмена
Дмитро Дубілет. Фото: Facebook бізнесмена

Британська компанія Fintech Farm, мажоритарним власником якої є співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, на черговому раунді залучила понад $20 млн інвестицій.

Про це повідомляють AIN та Forbes з посиланням на власні джерела.

"Компанія підняла комбінацію еквіті (інвестиції у капітал, – Delo.ua) та боргу у розмірі $22 млн", – йдеться у пресрелізі компанії.

За попередньою інформацією лід-інвестором раунду Fintech Farm став британський фонд Nordstar. Fintech Farm працює над розробкою та запуском необанків, а також має проєкти у Азії та Африці.

Крім Дубілет, засновниками платформи Fintech Farm також є Олександр Вітязь та Микола Безкровний. Протягом найближчих трьох років компанія планує запустити свої продукти в країнах південної, південно-східної Азії та Африці.

Нещодавно Fintech Farm запустила необанк Liobank у В'єтнамі. В’єтнамський цифровий банк був запущений у партнерстві з місцевим банком Orient Commercial Joint Stock Bank, який працює в країні з 1996 року. 

Крім того, у січні 2022 року у компанія заявили, що залучили $7,4 млн інвестицій та за два роки планують відкрити 10 необанків у країнах Азії та Африки. 

Автор:
Віта Молодан