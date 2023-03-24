"Наше преимущество в том, что большинство киберспортивного контента производится украинцами", - Виталий Волочай, Maincast

О том, что происходит с украинским киберспортом во время войны, как изменилась зрительская аудитория и что нужно для того, чтобы Украина стала новой Южной Кореей, рассказал Виталий Волочай (Maincast)*.

Виталий, несколько последних лет часто называли золотой эрой украинского киберспорта. Согласны ли Вы с этим тезисом и как Вы охарактеризуете время накануне 24 февраля 2022 для Вашей компании?

Трудно назвать эти годы золотыми, но последние два года до полномасштабного вторжения действительно связаны с ростом рынка киберспорта. Киберспорт был единственным видом спорта, функционировавшим с наименьшим ущербом, и мы не то, чтобы пострадали от пандемии, а даже наоборот, получили дополнительные возможности и рекламодателей. Несмотря на отмену офлайн турниров, рынок быстро адаптировался и перешел полностью в онлайн. Число зрителей на наших трансляциях росло, как и партнеров. Мы провели много переговоров с организаторами турниров и благодаря гибкости сегмента потеряли всего 10% контента, что по сравнению с традиционным спортом минимальные потери. В 2021 году большинство турниров уже начали возвращаться на стадионы, но спрос на контент не снизился, а продолжил расти и дальше.

Если говорить о Maincast накануне полномасштабной войны, то мы менее чем за 3 года стали одной из ведущих компаний в мире, которая специализируется на производстве киберспортивного контента и прямых трансляциях соревновательных игр и имеет единственную в Европе студию с оборудованием 4К. Наша команда росла достаточно быстрыми темпами, мы владели 75% эксклюзивных прав на трансляции премиум турниров, были в топе по просмотрам по всему миру, а количество партнеров увеличивалось. У нас не было конкурентов на рынке Восточной Европы.

Как Maincast встретил 24 февраля 2022 года, каковы были первые шаги компании и почему среди них так и нет отказа от русскоязычной трансляции?

В начале полномасштабного вторжения России в Украину мы приостановили работу нашей студии, чтобы обеспечить безопасность нашей команде и их семьям насколько это было возможно при сложившихся обстоятельствах и сразу и без всяких проволочек расторгли многомиллионные соглашения с российскими спонсорами. Как следствие, компания понесла огромные убытки: исключительно за 2022 год это сумма в евро с семью нулями. Однако это были первоочередные и принципиальные для нас решения. Как только мы убедились в безопасности своих работников, мы продолжили трансляции онлайн, активно присоединились к работе на волонтерском и медиа-фронтах. Мы сразу начали переговоры с нашими международными партнерами, турнирными операторами, командами для получения поддержки Украины в информационном поле и минимизировать присутствие российских команд на международной арене.

С первых дней команда Maincast активно занимается волонтерством и собрала более 3 млн. грн. для обеспечения военных и пострадавших в результате военных действий. Несколько наших работников вступили в ряды ЗCУ, один был тяжело ранен. Мы продолжаем нашу волонтерскую деятельность и в конце 2022 года запустили благотворительный проект DropToSave в сотрудничестве с фандрейзинговой платформой Украины UNITED24. Мы провели серию благотворительных шоу, шоу-матчей, турниров и собрали в общей сложности 744 000 гривен. К инициативе присоединились не только деятели киберспорта, но и медийные личности, такие как Игорь Лаченков, Львы на Джипе, Давид Химик, футболисты Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко и многие другие лидеры мнений.

Относительно трансляций на русском языке. В отличие от классического спорта права на трансляцию киберспорта продаются не на страну, а на язык. Мaincast уже не один год является партнером международной компании ESL и с 2018 года мы являемся правообладателем трансляций на украинском и русском языках крупнейших турниров по киберспорту до 2027-го. У нас есть со своей стороны обязательства по этому контракту, поэтому сейчас все трансляции по этому контракту проходят на двух языках. Для нас это возможность доносить правдивую информацию о войне российским зрителям, до сих пор приходящим на наши трансляции, называть все своими словами: Россию – страной-террористом, а войну – войной. Наши трансляции смотрит молодежь и получает качественно отличающуюся информацию от той, которую им предоставляют в собственной стране . Один из ярких примеров: во время трансляций часто слышен звук воздушной сирены, напоминающий зрителям обо всем ужасе, который ширится по Украине.

Наши трансляции – эффективный инструмент не только в информационной войне, но и в волонтерской деятельности: во время трансляций мы собираем донать на нужды ВСУ.

Несмотря на то, что у русскоязычных трансляций нет никакой коммерческой выгоды для нас, ведь компании Twitch и YouTube не монетизируют их просмотры, по соглашению с компанией ESL мы должны их обеспечивать до 2027 года.

Отказаться от этой части контракта, с нашей точки зрения, тоже не выход. Это ведь позволит возродиться нашим конкурентам, российским киберспортивным студиям, которые уже фактически не функционируют. Да, они существуют, пытаются обходить санкции регистрируя компании в Сербии, Казахстане и так далее. Но отказ от прав фактически позволит перезапустить киберспортивный медиабизнес и зарабатывать деньги в этой сфере. В прошлом году 99% русскоязычных трансляций обеспечили украинские компании.

Конечно, сейчас мы полностью сфокусировались на украинском трансляциях, это наш приоритет и вектор развития. Сейчас мы обладаем 90% прав на освещение турниров на украинском языке. Для себя видим задачу развивать и популяризировать украинский контент в дальнейшем. В 2022 году наши украиноязычные каналы по Dota 2 и CS:GO стали топ-1 и топ-2 по просмотрам соответственно.

Какие выгоды от русскоязычных трансляций? И если учитывать, что о заработке речь не идет, насколько эффективен этот метод пропаганды?

Как я говорил ранее, это правда, мы ничего на русскоязычных трансляциях не зарабатываем, а по оценке эффективности за 11 месяцев полномасштабного вторжения наши трансляции на русском языке дали охват почти в три миллиона часов пересмотра. Maincast вошел в ТОП 7 лучших кастеров мира. Наша аудитория – молодежь, которая черпает информацию из альтернативных источников, без цензуры, таких как Maincast. Как говорил легендарный футбольный тренер Валерий Лобановский: "Результат на табло". Поэтому, наверное, я ответил на ваш вопрос о действенности метода. А также мы на 100% уверены, что он стоит того с точки зрения минимизации заработка российскими компаниями на рынке киберспорта.

Если перейти к цифрам и конкретике, каковы показатели просмотров трансляций Maincast в 2022 году? Что можете сказать о динамике?

Первые три месяца полномасштабной войны было незначительное проседание, но уже в мае ситуация начала выравниваться и к концу года даже превысила показатели предыдущих лет. Если брать в цифрах спрос на трансляции на украинском языке на каналах Maincast, то аудитория в дисциплине CS:GO составляет около 4.5 млн. просмотров, а в Dota 2 – 5.1 млн. Мы уверены, что спрос будет только расти, а мы со своей стороны будем прикладывать максимум усилий для этого.

Расскажите о партнерских и спонсорских соглашениях подробнее – сколько их сейчас, с кем?

Как уже отмечалось, с начала основания компании мы владели около 70% эксклюзивных прав на премиум турниры. Сейчас наш вектор развития полностью сфокусирован на украиноязычных трансляциях и наша доля это 90% всех прав. Это такие международные турниры как ESL, Blast Premier, DPC всех регионов и так далее.

Что касается спонсоров, то обычно вся индустрия существенно пострадала. Одной из основных статей дохода на рынке киберспорта есть рекламные контракты. Рекламодатели в Украине еще до войны не очень-то охотно поддерживали киберспорт, а сейчас в войну тем более, так как бюджеты компаний ограничены. Основными рекламодателями в индустрии киберспорта являются бетинговые компании, техника для брендов и все больше интересуются бренды FMCG. В мае наши украиноязычные трансляции поддержала компания GGbet, а затем Non-Stop.

С какими финансовыми результатами компания закончила 2022?

С самого начала нашей деятельности рынок рос довольно быстро и наша выручка из года в год росла кратно. 2021 стал самым успешным в работе компании. Первый квартал 2022 года мы тоже начали с роста, но первые три месяца после полномасштабного вторжения выручка упала почти до нуля, но уже с осени ситуация начала улучшаться. Но следует учитывать, что в то время, когда все украиноязычные студии, в частности WePlay, полностью отказались от идеи инвестировать в приобретение прав на трансляцию на украинском языке и распустили свои офисы, Maincast наоборот нарастила инвестиции и не позволила россиянам выкупить права. Следует учитывать, что права на трансляцию на украинском и русском языках всегда предоставлялись пакетно. То есть, были все шансы, что они могли попасть в руки российских госструктур. Важно также то, что мы не уволили ни одного работника студии, всем было сохранено жалованье на уровне до 24 февраля. Более того, численность работников Maincast`а по итогам 2022 года возросла. Что касается выручки, сейчас могу сказать, что мы смогли выровнять ситуацию и достичь показателя в 55% от предыдущего года.

Несколько лет назад циркулировала информация о том, что кипрские юрлица Maincast и GGbet зарегистрированы на одну и ту же компанию – ONE WORLD SECRETARIAL. Прокомментируете?

Компания GGbet не имеет никакой доли в Maincast. Они являются нашим долгосрочным партнером, с которым мы сотрудничаем уже пятый год и видим надежного партнера. Относительно юрлица, которое вы упомянули, эта компания является одной из лидирующих компаний, оказывающей консультационные и корпоративные услуги. Я уверен, что есть и многие другие компании, которые пользуются их услугами.

Изменилось ли ваше видение бизнеса после полномасштабного вторжения?

В первую очередь Maincast является бродкастинговой компанией. Это было, есть и будет основным видом нашей деятельности. Наш основной вектор – развитие украиноязычных трансляций. Мы будем инвестировать в них еще больше и усилия команды. Большое преимущество и одновременно перспектива украинского киберспорта – это то, что большинство киберспортивного контента продуцируется именно украинцами. Мы постоянно расширяем нашу команду и улучшаем трансляции.

Как насчет изменений в подходах ведения бизнеса?

Принимая во внимание реалии, мы внедрили концепцию Work-Life Blend, позволяющую нашим сотрудникам иметь гибкий график, работать удаленно или из офиса, как сам того пожелает сотрудник. Конечно, перебои с электроснабжением усложняют работу всех бизнесов, поэтому сейчас мы инвестируем в энергоносители, чтобы иметь возможность работать дальше. Мы не стоим в стороне от проблем военного времени, а наоборот являемся активным игроком экономического фронта и посильно вовлечены в благотворительные инициативы.

Как полномасштабное вторжение, по вашему мнению, сказалось на украинском рынке киберспорта? Или он просел и если да, то когда ждать восстановления?

Украинское сообщество является одним из главных элементов мирового киберспорта. Мы одними из первых начали играть и транслировать соревновательные игры. Киев можно легко назвать одной из столиц киберспорта в мире. Но сейчас внутри страны у нас нет возможности проводить международные турниры, а украинские клубы имеют ограниченные возможности по участию в международных соревнованиях. Удар по экономике страны – удар по киберспорту. И индустрия существенно пострадала и сейчас происходит развитие рекламных бюджетов и переориентация на другие рынки. Студии трансляции пострадали сильнее киберспортивных команд, поскольку имеют локализацию по языковому признаку. Одной из основных статей дохода на рынке киберспорта являются рекламные контракты и это напрямую отразилось на рынке. Мы все отлично понимаем, что маркетинговые бюджеты были заморожены, отменены или перенесены с началом полномасштабного вторжения. На мой взгляд, рынок просел на 50%. В конце 2022 года рынок начал восстанавливаться и мы надеемся, что эта тенденция продолжится.

Наметите будущее украинского киберспорта: может ли Украина стать второй Южной Кореей и что для этого нужно?

Украина всегда была одной из лидеров в индустрии киберспорта. Наши киберспортсмены являются одними из самых известных и успешных в мире, студии трансляций ведущие не только в Европе, но и в мире. Нашим большим преимуществом является то, что большинство киберспортивного контента производится украинцами. В нашей стране есть все для дальнейшего развития промышленности. Первые шаги будут тяжелыми потому как рынок киберспорта, как и все остальные, понес непоправимый удар после полномасштабного вторжения.

Одной из проблем является то, что команды в Восточной Европе были миксами и состояли из разных стран. Есть несколько причин, почему произошло именно так. В момент зарождения киберспорта (2000-е годы) в нашем регионе интернет не имел таких возможностей, как сейчас, поэтому мы играли на одних серверах с представителями стран Балтии, России, Белоруссии и так далее. Именно поэтому с тех пор зарождалось это огромное коммьюнити, команды, никогда не делившиеся по принципу принадлежности к определенной стране . Сейчас ситуация меняется, но нужно время, чтобы команды переформатировались, появлялось больше украинских клубов, игроков и были не только международные турниры, но и национальные чемпионаты.

Что касается маркетинговой составляющей, то сейчас происходит развитие рекламных бюджетов и переориентация на другие рынки. Мы ожидаем роста спроса на украиноязычный контент и на индустрию начнут обращать внимание и украинские бренды.

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