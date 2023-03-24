"Наша велика перевага в тому, що більшість кіберспортивного контенту продукується українцями", - Віталій Волочай, Maincast

Про те, що відбувається з українським кіберспортом під час війни, як змінилася аудиторія глядачів і що треба для того, щоб Україна стала новою Південною Кореєю, розповів Віталій Волочай (Maincast)*.

Віталію, кілька останніх років часто називали золотою ерою українського кіберспорту. Чи погоджуєтесь Ви з цією тезою та як Ви охарактеризуєте час напередодні 24 лютого 2022 року для Вашої компанії?

Важко назвати ці роки золотими, але останні два роки до повномасштабного вторгнення дійсно пов'язані з часом зростання ринку кіберспорту. Кіберспорт був єдиним видом спорту, що функціонував із найменшими збитками, і ми не те, щоб постраждали від пандемії, а навіть навпаки, отримали додаткові можливості і рекламодавців. Незважаючи на скасування офлайн-турнірів, ринок швидко адаптувався та перейшов повністю в онлайн. Кількість глядачів на наших трансляціях зростала, як і партнерів. Ми провели багато переговорів з організаторами турнірів і завдяки гнучкості сегменту втратили лише 10% контенту, що, порівняно з традиційним спортом — мінімальні втрати. В 2021 році більшість турнірів вже почали повертатись на стадіони, але попит на контент не знизився, а продовжив зростати й надалі.

Якщо говорити про Maincast напередодні повномасштабної війни, то ми менш ніж за 3 роки стали однією з провідних компаній у світі, яка спеціалізується на виробництві кіберспортивного контенту та прямих трансляціях змагальних ігор та має єдину в Європі студію з обладнанням 4К. Наша команда зростала досить швидкими темпами, ми володіли 75% ексклюзивних прав на трансляції преміум турнірів, були в топі по переглядам у всьому світі, а кількість партнерів збільшувалась. В нас не було конкурентів на ринку Східної Європи.

Як Maincast зустрів 24 лютого 2022 року, якими були перші кроки компанії та чому серед них так і немає відмови від російськомовної трансляції?

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ми призупинили роботу нашої студії, щоб забезпечити безпеку нашій команді та їх сімʼям наскільки це було можливо за обставин, що склалися, та одразу і без жодних зволікань розірвали багатомільйонні угоди з російськими спонсорами. Як наслідок, компанія зазнала величезних збитків: виключно за 2022 рік це сума в євро з сімома нулями. Проте це були першочергові і принципові для нас рішення. Як тільки ми переконались у безпеці своїх працівників, ми продовжили трансляції онлайн, активно долучились до роботи на волонтерському та медіа фронтах. Ми одразу почали переговори з нашими міжнародними партнерами, турнірними операторами, командами для отримання підтримки України в інформаційному полі та мінімізувати присутність російських команд на міжнародній арені.

З перших днів команда Maincast активно займається волонтерством та зібрала понад 3 млн грн для забезпечення військових та постраждалих внаслідок воєнних дій. Декілька наших працівників вступили до лав ЗCУ, один був важко поранений. Ми продовжуємо нашу волонтерську діяльність та наприкінці 2022 року запустили благодійний проєкт “DropToSave” у співпраці з фандрейзинговою платформою України UNITED24. Ми провели серію благодійних шоу, шоу-матчів, турнірів та зібрали загалом 744 000 гривень. До ініціативи приєдналися не лише діячі кіберспорту, а й медійні особистості такі як Ігор Лаченков, Леви на Джипі, Давид Хімік, футболісти Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Микола Шапаренко та багато інших лідерів думок.

Щодо трансляцій російською мовою. На відміну від класичного спорту, права на трансляцію кіберспорту продаються не на країну, а на мову. Мaincast вже не один рік є партнерами міжнародної компанії ESL та з 2018 року ми є правовласником трансляцій українською та російською мовами найбільших турнірів з кіберспорту до 2027-го. Ми маємо зі свого боку зобовʼязання по цьому контракту, тому зараз усі трансляції за цим контрактом відбуваються двома мовами. Для нас це можливість доносити правдиву інформацію про війну російським глядачам, котрі досі приходять на наші трансляції, називати все своїми словами: росію – країною-терористом, а війну – війною. Наші трансляції дивиться молодь та отримує інформацію, що якісно відрізняється від тої, яку їм надають у власній країні. Один з яскравих прикладів: під час трансляцій часто чутно звук повітряної сирени, що нагадує глядачам про увесь той жах, що шириться Україною.

Наші трансляції ефективний інструмент не лише в інформаційній війні, а також у волонтерській діяльності: під час трансляцій ми збираємо донати на потреби ЗСУ.

Попри те, що російськомовні трансляції не мають жодного комерційного зиску для нас, адже компанії Twitch та YouTube не монетизують їх перегляди, за угодою з компанією ESL ми маємо їх забезпечувати до 2027 року.

Відмовитися від цієї частини контракту, на наш погляд, теж не вихід. Адже це дозволить відродитися нашим конкурентам, російським кіберспортивним студіям, які вже фактично не функціонують. Так, вони існують, намагаються обходити санкції реєструючи компанії в Сербії, Казахстані і так далі. Але відмова від прав фактично дасть можливість перезапустити кіберспортивний медіабізнес та заробляти гроші у цій сфері. Минулого року 99% російськомовних трансляцій забезпечили українські компанії.

Звичайно, зараз ми повністю сфокусувалися на українськомовних трансляціях, це наш пріоритет та вектор розвитку. Наразі ми володіємо 90% прав на висвітлення турнірів українською мовою. Для себе бачимо задачу розвивати та популяризувати українськомовний контент надалі. В 2022 році наші українськомовні канали по Dota 2 та CS:GO стали топ- 1 та топ - 2 за переглядами відповідно.

Які зиски від російськомовних трансляцій? І якщо брати до уваги, що про заробіток не йдеться, то наскільки ефективний цей метод пропаганди?

Як я казав раніше, це правда, ми нічого на російськомовних трансляціях не заробляємо, а щодо оцінки ефективності за 11 місяців повномасштабного вторгнення наші трансляції російською мовою дали охоплення у майже три мільйони годин перегляду. Maincast увійшов до ТОП 7 найкращих кастерів світу. Наша авдиторія - молодь, яка черпає інформацію з альтернативних джерел, без цензури, таких як Maincast. Як казав легендарний футбольний тренер Валерій Лобановський: “Результат на табло”. Тож, мабуть, я відповів на ваше питання щодо дієвості методу. А також ми на 100% впевнені, що він вартий того з точки зору мінімізації заробітку російськими компаніями на ринку кіберспорту.

Якщо перейти до цифр і конкретики, які показники переглядів трансляцій Maincast у 2022 році? Що можете сказати про динаміку?

Перші три місяці повномасштабної війни було незначне просідання, але вже в травні ситуація почала вирівнюватись та під кінець року навіть перевищила показники попередніх років. Якщо брати у цифрах попит на трансляції українською мовою на каналах Maincast, то аудиторія в дисципліні CS:GO становить близько 4.5 млн переглядів, а в Dota 2 – 5.1 млн. Ми впевнені, що попит буде тільки зростати, а ми зі свого боку будемо прикладати максимум зусиль для цього.

Розкажіть про партнерські та спонсорські угоди детальніше - скільки їх наразі, з ким?

Як я вже зазначав, з початку заснування компанії ми володіли близько 70% ексклюзивних прав на преміум турніри. Зараз наш вектор розвитку повністю сфокусований на українськомовні трансляції та наша частка це 90% всіх прав. Це такі міжнародні турніри як ESL, Blast Premier, DPC усіх регіонів й так далі.

Щодо спонсорів, звичайно вся індустрія суттєво постраждала. Однією з основних статей доходу на ринку кіберспорту є рекламні контракти. Рекламодавці в Україні ще до війни не дуже охоче підтримували кіберспорт, а зараз у війну тим більше, так як бюджети компаній обмежені. Основними рекламодавцями в індустрії кіберспорту є бетінгові компанії, техніка для брендів та все більше цікавляться FMCG бренди. В травні наші українськомовні трансляції підтримала компанія GGbet, а згодом Non-Stop.

З якими фінансовими результатами компанія закінчила 2022 рік?

З самого початку нашої діяльності ринок зростав досить швидко й наша виручка з року в рік зростала кратно. 2021 рік став найуспішнішим у роботі компанії. Перший квартал 2022 року ми також почали зі зростання, але перші три місяці після повномасштабного вторгнення виручка впала майже до нуля, але вже з осені ситуація почала покращуватись. Та варто брати до уваги, що в той час, коли всі україномовні студії, зокрема WePlay, повністю відмовились від ідеї інвестувати в придбання прав на трансляцію українською мовою та розпустили свої офіси, Maincast навпаки наростила інвестиції та не дозволила росіянам викупити права. Треба брати до уваги, що права на трансляцію українською та російською мовою завжди надавались пакетно. Тобто були всі шанси, що вони могли потрапити до рук російських госструктур. Важливим є також те, що ми не звільнили жодного працівника студії, всім було збережено платню на рівні до 24 лютого. Більш того, чисельність працівників Maincast`у за підсумками 2022 зросла. Щодо виторгу зараз можу сказати, що ми змогли вирівняти ситуацію та досягти показника у 55% від попереднього року.

Кілька років тому циркулювала інформація про те, що кіпрські юрособи Maincast і GGbet зареєстровані на одну й ту ж компанію – ONE WORLD SECRETARIAL. Прокоментуєте?

Компанія GGbet не має ніякої частки в Maincast. Вони є нашим довгостроковим партнером, з яким ми співпрацюємо вже п’ятий рік й бачимо в них надійного партнера. Щодо юрособи, яку ви згадали, ця компанія є однією з лідируючих компаній, яка надає консультаційні та корпоративні послуги. Я впевнений, що є багато й інших компаній, які користуються їх послугами.

Чи змінилося Ваше бачення бізнесу після повномасштабного вторгнення?

В першу чергу, Maincast є бродкастинговою компанією. Це був, є і залишатиметься основним видом нашої діяльності. Наш основний вектор – розвиток українськомовних трансляцій. Ми будемо інвестувати в них ще більше коштів та зусиль команди. Велика перевага і одночасно перспектива українського кіберспорту — це те, що більшість кіберспортивного контенту продукується саме українцями. Ми постійно розширюємо нашу команду та покращуємо наші трансляції.

Як щодо змін у підходах ведення бізнесу?

Зважаючи на реалії, ми впровадили концепцію Work-Life Blend, що дозволяє нашим співробітникам мати гнучкий графік, працювати віддалено або з офісу, як сам того забажає співробітник. Звичайно, перебої з електропостачанням ускладнюють роботу всіх бізнесів, тому зараз ми інвестуємо в енергоносії, щоб мати можливість працювати далі. Ми не стоїмо осторонь проблем воєнного часу, а навпаки є активним гравцем економічного фронту та посильно залучені до благодійних ініціатив.

Як повномасштабне вторгнення, на Вашу думку, позначилось на українському ринку кіберспорту? Чи він просів і якщо так, то коли чекати на відновлення?

Українська спільнота є одним із головних елементів світового кіберспорту. Ми одними з перших почали грати та транслювали змагальні ігри. Київ можна легко назвати однією зі «столиць кіберспорту» у світі. Але зараз всередині країни ми не маємо змоги проводити міжнародні турніри, а українські клуби мають обмежені можливості щодо участі в міжнародних змаганнях. Удар по економіці країни – удар по кіберспорту. Індустрія суттєво постраждала і зараз відбувається розбудова рекламних бюджетів та переорієнтування на інші ринки. Студії трансляції постраждали сильніше за кіберспортивні команди, оскільки мають локалізацію за мовною ознакою. Однією з основних статей доходу на ринку кіберспорту є рекламні контракти і це напряму вдарило по ринку. Ми всі чудово розуміємо, що маркетингові бюджети були заморожені, відмінені або перенесені з початком повномасштабного вторгнення. На мою думку, ринок просів на 50%. В кінці 2022 року ринок почав відновлюватись й ми маємо великі сподівання, що ця тенденція продовжиться.

Окресліть майбутнє українського кіберспорту: чи може Україна стати другою Південною Кореєю та що для цього потрібно?

Україна завжди була однією з країн лідерів в індустрії кіберспорту. Наші кіберспортсмени є одними з найвпізнаваніших та успішних у світі, студії трансляцій є провідними не тільки в Європі, а й у світі. Нашою великою перевагою є те, що більшість кіберспортивного контенту продукується українцями. В нашій країні є все для подальшого розвитку індустрії. Перші кроки будуть важкими тому як ринок кіберспорту, як і всі інші зазнав непоправного удару після повномасштабного вторгнення.

Однією з проблем є те, що команди у Східній Європі були міксами й складалися з представників різних країн. Є декілька причин, чому відбулося саме так. В момент зародження кіберспорту (2000-ні роки) в нашому регіоні інтернет не мав таких можливостей, як зараз, тому ми грали на одних серверах з представниками країн Балтії, росії, Білорусі і так далі. Саме тому з тих часів зароджувалося це величезне ком’юніті, команди, які ніколи не ділилися за принципом приналежності до певної країни. Зараз ситуація змінюється, але потрібен час аби команди переформатувалися, зʼявлялось більше українських клубів, гравців та були не тільки міжнародні турніри, а й національні чемпіонати.

Що стосується маркетингової складової, то зараз відбувається розбудова рекламних бюджетів та переорієнтування на інші ринки. Ми очікуємо зростання попиту на українськомовний контент та що на індустрію почнуть звертати увагу й українські бренди.

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