Почему сегодня данные — основа эффективной контекстной рекламы №1?

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Можно много говорить про 4P маркетинг, всякие иконочки и штучки в рекламе, которые делают чудеса, но сегодня продвижение в интернете уже находится на совершенно другом уровне, нежели это было ещё пару лет назад. Само собой разумеется, что большинство уже использует продвинутые концепции управления 4P, а все инновации внедряются в момент, так как бизнес, преимущественно, обслуживается у агентств. И все же, на первый план в управлении рекламой выходят данные, так как именно они расписывают всю будущую карту эффективных решений для обеспечения успешной работы бизнеса. Сегодня, мы обсудим, почему именно так.

Мы с Вами будем говорить конкретно о контекстной рекламе Google Ads, так как уже более 10 лет работаем в этом направлении, имеем за плечами более 500 проектов, 95% из которых рентабельны.

Рассмотрим обычный пример запуска контекстной рекламы:

Настройка - трафик, структура, концепция, объявления

Запуск - ставки, контроль, отслеживание

Ведение - отсев трафика, работа с аналитикой и эффективностью

Масштабирование и оптимизация - корректировки на предмет увеличения оборотов или снижения цены полезного действия.

Если заметите, до 3-го этапа была просто работа, как правило это работа с настройками Google Ads, навыками которой владеют большинство специалистов. Но бизнес в современных условиях более чем требователен, так как деньги - ограниченный ресурс, и за рекламу без понимания эффективности просто так никто платить не будет. Именно здесь начинают играть роль данные, собственно о которых и идёт наша беседа.

What is it, "данные"?

это полное понимание действий клиента, начиная от клика, заканчивая заказом на Вашем сайте, выраженные в числовых значениях.

Получение данных - настройка веб-аналитики. Детализация зависит от специалиста по настройке этого процесса. Мы в свою очередь ведем клиента от первого клика и до совершения первых и повторных покупок, отслеживая LTV, настолько, насколько это позволяют возможности client id в Google Analytics со всеми синхронизациями с Google Ads.

Информация это хорошо, но грамотно ее анализировать и управлять на основе полученных данных - другое дело, о чем поговорим дальше.

Есть 3 модели управления на основе данных:

1. Ручное - Вы получаете все отчёты буквально в Google Ads, и руками вносите изменения согласно точек эффективности

+ Высокоточный контроль

— Низкая пропускная способность и частота внесения изменений, ограниченная человеческим ресурсом

2. Машинное - Вы полностью доверяете управление кампаниями на основе данных алгоритмам Google Ads

+ Моментальная частота внесения изменений, вплоть до каждого аукциона назначения ставок

— Несовершенство алгоритмов, без ручного контроля может привести к необратимым последствиям

3. Смешанное - машинное управление с аналитическим контролем

Не придумали ещё пока систем, которые одновременно полностью учитывают сигналы внешней среды и состояния бизнеса клиента. Каждому автоматизированному процессу необходим логический и аналитический контроль. Машина может выполнять только некоторые задачи автоматизировано, но не решать задачу целиком. Так и в Google Ads. Именно поєтому, мы в своей работе предпочитаем смешанный тип.

+ Совершенное управление

— Отсутствие возможности правок алгоритмов работы Google Ads.

Собственно мы с вами постепенно приходим к заключению, что "данные", их правильный анализ и принятие решение на их основе - является сегодня основой эффективной контекстной рекламы №1.

Можно ещё много писать о возможностях корректировок ставок по словам, локациям, устройствам, но не один человек не сможет учесть ту массу сигналов, которое может в секунду учитывать компьютер на основе машинного обучения. Именно поэтому эффективная контекстная реклама должна базироваться не только на грамотной настройке аккаунта, но и на четком получении данных через тегирование, синхронизацию, аналитику, что собственно мы и делаем.