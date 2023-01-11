Чому сьогодні дані – основа ефективної контекстної реклами №1?

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Можна багато говорити про 4P маркетинг, усілякі іконки та штучки в рекламі, які роблять дива, але сьогодні просування в інтернеті вже знаходиться на зовсім іншому рівні, ніж це було ще кілька років тому. Зрозуміло, більшість вже використовує просунуті концепції управління 4P, проте інновації впроваджуються в момент, оскільки бізнес, переважно, обслуговується у агенцій. І все ж таки, на перший план в управлінні рекламою виходять дані, оскільки саме вони розписують всю майбутню карту ефективних рішень для забезпечення успішної роботи бізнесу. Сьогодні ми поговоримо чому саме так.

Мова піде про контекстну рекламу Google Ads, оскільки ми вже більше 10 років працюємо в цьому напрямку, маємо за плечима понад 500 проектів, 95% з яких є рентабельними.

Розглянемо типовий приклад запуску контекстної реклами:

1. Налаштування - трафік, структура, концепція, оголошення

2. Запуск – ставки, контроль, відстеження

3. Ведення - відсів трафіку, робота з аналітикою та ефективністю

4. Масштабування та оптимізація - коригування щодо збільшення обігів чи зниження ціни корисної дії.

Як бачите, до 3-го етапу була просто робота, як правило, це робота з налаштуваннями Google Ads, навичками якої володіють більшість фахівців. Але бізнес у сучасних умовах більш ніж вимогливий, тому що гроші – обмежений ресурс, і за рекламу без розуміння ефективності просто так ніхто довго не платитиме. Саме тут починають грати роль дані, власне про які і йде наша розмова.

What is it, "дані"?

це повне розуміння дій клієнта, починаючи від кліку по рекламі, закінчуючи замовленням на Вашому сайті, що виражено у числових значеннях.

Отримання даних – налаштування веб-аналітики. Деталізація залежить від спеціаліста з налаштування цього процесу. Ми в свою чергу ведемо клієнта від першого кліку і до здійснення перших та повторних покупок, відстежуючи LTV, настільки, наскільки це дозволяють можливості client id у Google Analytics із усіма синхронізаціями з Google Ads.

Інформація це добре, але грамотно її аналізувати та керувати на основі отриманих даних – інша справа, про що поговоримо далі.

Є 3 моделі управління на основі даних:

Ручне - Ви отримуєте всі звіти в самому Google Ads, і власноруч вносите зміни згідно з точками ефективності

+ Високоточний контроль

— Низька пропускна здатність та частота внесення змін, обмежена людським ресурсом

Машинне - Ви повністю довіряєте управління кампаніями на основі даних алгоритмів Google Ads

+ Миттєва частота внесення змін до кожного аукціону призначення ставок

— Недосконалість алгоритмів, без ручного контролю, може призвести до незворотних наслідків.

Змішане - машинне керування з аналітичним контролем.

Не вигадали ще поки що систем, які одночасно повністю враховують сигнали зовнішнього середовища та стан бізнесу клієнта. Кожному автоматизованому процесу потрібний логічний та аналітичний контроль. Машина може виконувати лише деякі завдання автоматизовано, але не вирішувати задачу цілком. Так і Google Ads. Саме тому, ми у своїй роботі віддаємо перевагу змішаному типу.

Досконале управління

Відсутність можливості змін алгоритмів роботи Google Ads.

Власне, ми з вами поступово приходимо до висновку, що "дані", їх правильний аналіз та прийняття рішення на їх основі, є сьогодні основою ефективної контекстної реклами №1.

Можна ще багато писати про можливості коригування ставок за словами, локаціями, пристроями, але не одна людина не зможе врахувати ту масу сигналів, які можуть в секунду враховувати комп'ютер на основі машинного навчання. Саме тому ефективна контекстна реклама повинна базуватися не тільки на грамотному налаштуванні облікового запису, але й на чіткому отриманні даних через тегування, синхронізацію, аналітику, що ми, власне, і робимо.