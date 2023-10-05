Работают на российскую пропаганду: сервисы Yandex попали в список кандидатов на санкции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло ряд дочерних компаний Yandex в перечень кандидатов на санкции. Компания работает в РФ и платит значительные налоги в госбюджет агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что сервисы Яндекс давно работают на российскую пропаганду и тесно сотрудничают с ФСБ, предоставляя им доступ к массиву частных данных пользователей.

НАПК уже подало предложения по применению санкций против "яндексовских" компаний в Службу безопасности Украины и другие ответственные органы.

"Важно, что речь идет не об одной компании Yandex, а о ряде сервисов, как внутрироссийских, так и международных. Соучредитель Яндекса Аркадий Волож еще в июне 2022 года попал в санкционные списки ЕС из-за его финансовой поддержки правительству РФ. В августе 2023 он впервые с начала полномасштабного вторжения сделал публичное заявление с осуждением войны против Украины, а также убрал из своей биографии в интернете все, что было связано с его работой в РФ, сразу после заявления он подал прошение в Евросоюз о снятии с него санкций и в отношении возобновление работы внероссийских яндекс-сервисов (например, Yangoo)", - подчеркивают в НАПК.

В ведомстве напоминают, что Волож подчеркнул, что в последние годы компания Яндекс испытала давление со стороны российских властей.

"Однако известно, что компания давно и добровольно сотрудничала с Кремлем. Так, в 2009 году Яндекс продал за 1 евро государственному российскому "Сбербанку" одну так называемую золотую акцию (актив, дающий широкие полномочия по контролю за пакетами акций предприятия). Также соучредитель Яндекса после аннексии Крыма неоднократно был на личных встречах с Путиным. Известно, что они встречались на мероприятиях по разработке искусственного интеллекта в 2017 году и по IT-инвестированию в 2020-м. Также в 2017 году Яндекс по указанию властей отключил электронные кошельки русским олигархам", - отмечают в НАПК.

Там констатируют, что "Яндекс не стал "зависимым от государства", а с самого начала создавался как один из элементов обслуживания интересов российских властей. Он остается мощным инструментом пропаганды наравне с российскими телеканалами.

"Массивы данных Яндекса хранятся в трех крупных дата-центрах, которые находятся в РФ. К ним имеет круглосуточный доступ ФСБ, причем вполне официально. Я думаю, все мы понимаем, что о безопасности персональных данных здесь не может идти речь", – отмечает глава НАПК Александр. Новиков.

В чем опасность сервисов Яндекса

"Яндекс-поиск", работающий по настроенным алгоритмам, которые выдают на первых страницах нужную Кремлю информацию, в выдачу не попадает критика власти или правдивая информация о войне против Украины.

"Яндекс-деньги", на 75% принадлежащий Сбербанку России, располагает всеми данными об онлайн-перемещении денег пользователей.

"Яндекс-еда " и " Яндекс-такси", имеющие данные о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, перемещениях в течение дня, адресах школ и детсадов, откуда клиенты забирают своих детей.

Одними из самых опасных сервисов являются " Яндекс-карты " и " Яндекс-навигатор ", которыми после вторжения некоторые украинские водители продолжают пользоваться с помощью VPN. Из-за них, среди прочего, россияне могут получить данные о движении военной техники и режимных объектах на территории Украины.

Эти сервисы до сих пор доступны для загрузки на платформах App Store и Google Play в мире.

Имея доступ к трекингу имен, платежных карт и адресов, Яндекс может передавать информацию, например, о людях, приезжающих на работу в госучреждения или в посольства других стран. Так, сервис Яндекса Yango (такси, доставка пищи), работавший в 16 странах за пределами РФ, был ограничен и запрещен властями нескольких государств по соображениям безопасности. Это сделали правительства Латвии, Эстонии, Британии, Франции и Казахстана.

Напомним, в Москве попытаются национализировать интернет-гиганта "Яндекс ", чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в рамках подготовки к выборам президента России в 2024 году.