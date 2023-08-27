Співзасновник "Яндекса" просить ЄС скасувати санкції, — FT

Співзасновник російської компанії "Яндекс" Аркадій Волож звернувся до ЄС з офіційним запитом, в якому просить скасувати санкції проти нього. Він вважає, що блок буцімто має відкликати рішення про обмеження, адже він "публічно виступив проти війни".

Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times з посиланням на власні джерела.

Через півтора року після повномасштабного вторгнення, на початку серпня 2023 року Волож вирішив публічно засудити війну Росії проти України. Відразу після цього його адвокати звернулися до Брюсселю з проханням скасувати санкції проти мільярдера.

Як зазначають в FT, справа підняла питання про те, чи повинен ЄС пропонувати "амністію" представникам російської "еліти", якщо ті виступають проти війни.

Санкції ЄС, пов'язані з вторгненням Росії в Україну, поновлюються кожні пів року. Волож сподівається, що йому вдасться переконати ЄС не продовжувати санкції проти нього, адже останній термін закінчується 15 вересня.

Водночас санкції ЄС можуть бути скасовані відповідно до судових рішень або якщо країни-члени погодяться, що є "переконливі докази" того, що особа або організація "більше не відповідає критеріям включення до списку".

Єдиним випадком, можна вважати рішення Великобританії, яка скасувала санкції проти російського банкіра Олега Тінькова. Він потрапив туди у березні 2022 року. Проте країна не є членом ЄС.

Крім того, уряд Великої Британії напрацьовує та готується запустити механізм передачі активів спеціально, для підсанкційних громадян РФ, які заявляють, “що підтримують Україну та виступають проти війни”.