Соучредитель "Яндекса" просит ЕС отменить санкции, — FT

Соучредитель российской компании "Яндекс" Аркадий Волож обратился в ЕС с официальным запросом, в котором просит отменить санкции против него. Он считает, что блок якобы должен отозвать решение об ограничениях, ведь он "публично выступил против войны".

Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Через полтора года после полномасштабного вторжения, в начале августа 2023 Волож решил публично осудить войну России против Украины. Сразу после этого его адвокаты обратились в Брюссель с просьбой отменить санкции против миллиардера.

Как отмечают в FT, дело подняло вопрос о том, должен ли ЕС предлагать "амнистию" представителям российской "элиты", если те выступают против войны.

Санкции ЕС, связанные с вторжением России в Украину, возобновляются каждые полгода. Волож надеется, что ему удастся убедить ЕС не продлевать санкции против него, ведь последний срок истекает 15 сентября.

В то же время, санкции ЕС могут быть отменены в соответствии с судебными решениями или если страны-члены согласятся, что есть "убедительные доказательства" того, что лицо или организация "больше не соответствует критериям включения в список".

Единственным случаем можно считать решение Великобритании, которая отменила санкции против российского банкира Олега Тинькова. Он попал туда в марте 2022 года. Однако страна не является членом ЕС.

Кроме того, правительство Великобритании нарабатывает и готовится запустить механизм передачи активов специально для подсанкционных граждан РФ, которые заявляют, что "поддерживают Украину и выступают против войны".