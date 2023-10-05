Працюють на російську пропаганду: сервіси Yandex потрапили до переліку кандидатів на санкції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло низку дочірніх компаній Yandex у перелік кандидатів на санкції. Компанія працює вРФ і сплачує значні податки до держбюджету агрессора.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що сервіси Yandex давно працюють на російську пропаганду і тісно співпрацюють із ФСБ, надаючи їм доступ до масиву приватних даних користувачів.

НАЗК вже подало пропозиції щодо застосування санкцій проти "яндексівських" компаній до Служби безпеки України та до інших відповідальних органів.

"Важливо, що йдеться не про одну компанію Yandex, а про низку сервісів, як внутрішньо-російських, так і міжнародних. Співзасновник Яндексу Аркадій Волож ще в червні 2022 року потрапив до санкційних списків ЄС через його фінансову підтримку уряду РФ. У серпні 2023 він вперше від початку повномасштабного вторгнення зробив публічну заяву із засудженням війни проти України, а також прибрав із своєї біографії в інтернеті все, що було пов’язане з його роботою в РФ. Відразу після заяви він подав прохання до Євросоюзу щодо зняття з нього санкцій та щодо відновлення роботи позаросійських яндекс-сервісів (наприклад, Yangoo)", - підкреслюютьь в НАЗК.

У відомстві нагадують, що Волож наголосив, що останніми роками компанія Яндекс зазнала тиску з боку російської влади.

"Проте відомо, що компанія давно і добровільно співпрацювала із Кремлем. Так, у 2009 році Яндекс продав за 1 євро державному російському "Сбербанку" одну так звану золоту акцію (актив, що дає широкі повноваження щодо контролю за пакетами акцій підприємства). Також співзасновник Яндекса після анексії Криму неодноразово був на особистих зустрічах із Путіним. Відомо, що вони зустрічалися на заходах щодо розробки штучного інтелекту в 2017 році та щодо IT-інвестування в 2020-му. Також у 2017 році Яндекс за вказівкою влади відключив електронні гаманці російським опозиціонерам", - зазначають в НАЗК.

Там наголошують, що "Яндекс не став "залежними від держави", а від самого початку створювався як один із елементів обслуговування інтересів російської влади. Він залишається потужним інструментом пропаганди нарівні з російськими телеканалами.

"Масиви даних Яндексу зберігаються у трьох великих дата-центрах, які знаходяться в РФ До них має цілодобовий доступ ФСБ, причому цілком офіційно. Я думаю, всі ми розуміємо, що про безпеку персональних даних тут не може йтися", – зазначає голова НАЗК Олександр Новіков.

У чому небезпека сервісів Яндексу

"Яндекс-поиск", що працює за налаштованими алгоритмами, які видають на перших сторінках потрібну Кремлю інформацію, до видачі не потрапляє критика влади або правдива інформація про війну проти України.

"Яндекс-деньги", що на 75% належить Сбербанку Росії, має всі дані про онлайн-переміщення грошей користувачів.

"Яндекс-еда" і "Яндекс-такси", що мають дані про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, переміщення протягом дня, адреси шкіл та дитсадків, звідки клієнти забирають своїх дітей.

Одними з найнебезпечніших сервісів є "Яндекс-карты" і "Яндекс-навигатор", якими після вторгнення деякі українські водії продовжують користуватися за допомогою VPN. Через них, серед іншого, росіяни можуть отримати дані про рух військової техніки та про режимні об’єкти на території України.

Ці сервіси досі доступні для завантаження на платформах App Store та Google Play усвіті.

Маючи доступ до трекінгу імен, платіжних карток та адрес, Яндекс може передавати інформацію, наприклад, про людей, які приїжджають на роботу до держустанов або до посольств інших країн. Так, сервіс Яндексу "Yango" (таксі, доставка їжі), що працював у 16 країнах за межами РФ, було обмежено та заборонено владою кількох держав з міркувань безпеки. Це зробили уряди Латвії, Естонії, Британії, Франції і Казахстану.

Нагадаємо, у Москві спробують націоналізувати інтернет-гіганта "Яндекс", щоб посилити контроль над російським інформаційним простором у рамках підготовки до виборів президента Росії в 2024 році. "Яндекс" намагався балансувати між Кремлем та його іноземними керівниками, але російській верхівці це не сподобалося.