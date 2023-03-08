Режим экономии энергии и гибкая скорость воспроизведения голосовых сообщений: Telegram выпустил обновление

Мессенджер Telegram выпустил обновление, которое вводит новый режим экономии энергии, добавляет больше настроек скорости воспроизведения и еще десять новых пакетов анимированных эмодзи для подписчиков Telegram Premium.

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Об обновлении известила пресс-служба компании.

Теперь можно выключить анимации и эффекты Telegram, чтобы продлить время работы от аккумулятора и улучшить быстродействие на старых устройствах. Новый режим экономии энергии можно настроить на автоматическое включение, когда заряд аккумулятора достигает определенного процента. Отдельно можно настроить опции контроля над различными эффектами.

Кроме того, компания расширила возможности ускорения голосовых или видеосообщений – теперь это можно сделать в диапазоне 0.2x-2.5x.

Сообщения в чатах до 100 участников теперь содержат отметку с указанием точного времени, когда их прочитал каждый пользователь.

Приглашения показывают предварительный просмотр чатов, чтобы пользователи сразу могли увидеть, куда они ведут.

Пользователи iOS могут пометить все чаты в папке как прочитанные одним касанием. Папки можно использовать для быстрого поиска чата при отправке сообщений.

Пользователи Android уже могут получить новую версию с этими возможностями. Владельцам iOS придется подождать, пока Apple перестанет проверять обновления.

Напомним, 1 марта об обновлении сообщила компания TikTok. В частности, приложение ограничило экранное время для подростков и расширило функции родительского контроля.