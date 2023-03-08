Режим економії енергії та гнучка швидкість відтворення голосових повідомлень: Telegram випустив оновлення

Месенджер Telegram випустив оновлення, яке запроваджує новий режим економії енергії, додає більше налаштувань швидкості відтворення та ще десять нових пакунків анімованих емодзі для підписників Telegram Premium.

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Про оновлення сповістила пресслужба компанії.

Відтепер можна вимкнути анімації та ефекти Telegram, щоб подовжити час роботи від акумулятора та покращити швидкодію на старих пристроях. Новий режим економії енергії можна налаштувати на автоматичне ввімкнення, коли заряд акумулятора досягає певного відсотка. Окремо можна налаштувати опції контролю над різними ефектами.

Крім того, компанія розширила можливості прискорення голосових чи відеоповідомлень - тепер це можна зробити у діапазоні 0.2x-2.5x.

Повідомлення у чатах до 100 учасників тепер містять позначку з точним часом, коли їх прочитав кожний користувач.

Запрошувальні посилання показують попередній перегляд чатів, щоб користувачі одразу могли побачити, куди вони ведуть.

Користувачі iOS можуть позначити всі чати в папці як прочитані одним дотиком. Папки можна використовувати, щоб швидко знайти потрібний чат при пересиланні повідомлень.

Користувачі Android уже можуть отримати нову версію з цими можливостями. Власникам iOS доведеться почекати, поки Apple закінчить перевіряти оновлення.

Нагадаємо, 1 березня про оновлення повідомила компанія TikTok. Зокрема, застосунок обмежив екранний час для підлітків та розширив функції батьківського контролю.