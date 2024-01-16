Удаленная защита: что предлагают и сколько стоит установка видеонаблюдения в частном жилье

Для владельца частного дома или загородной дачи всегда актуален вопрос безопасности жилья, и едва ли не больше всего – в январе, когда многие украинцы выезжают с семьями на отдых или к родственникам. Редакция Delo.ua промониторила предложения охранных компаний и маркетплейсов, чтобы предложить читателю самые выгодные варианты дистанционного контроля за домом.

Высокий забор, дорогая дверь или обученная собака не всегда способны остановить злоумышленников, которые запланировали обокрасть частный дом в отсутствие хозяев. Одним из самых эффективных способов предупредить преступление является установка системы видеонаблюдения или охранной сигнализации, позволяющих оперативно отреагировать на проникновение в жилье.

"Примерить" системы видеонаблюдения и сигнализации издание решило на загородном доме одного из работников в Киевской области. Просчитать стоимость работ для двухэтажного дома со стенами 6х7 м, одним входом и шестью окнами (из них 4 – на первом этаже) взялась охранная компания Sheriff. Кроме того, редакция приценилась к самым популярным охранным устройствам на маркетплейсах и в онлайн-магазинах.

Дом, для которого производились расчеты параметров и стоимости систем безопасности. Фото: Delo.ua.

Что входит в системы видеонаблюдения и сигнализации?

Системы видеонаблюдения чаще всего состоят из следующих базовых компонентов:

Камеры видеонаблюдения . Разделяются на камеры для улицы и помещений, отличаются защитой от погодных явлений и влаги. Для защиты дома нужно как минимум две наружные камеры – для контроля фасадной части и заднего двора;

. Разделяются на камеры для улицы и помещений, отличаются защитой от погодных явлений и влаги. Для защиты дома нужно как минимум две наружные камеры – для контроля фасадной части и заднего двора; Видеорегистратор , получающий и обрабатывающий сигнал с камер, а также записывающий на жесткий диск подозрительные действия на территории объекта и извещающий о них владельца на смартфон через мобильное приложение;

, получающий и обрабатывающий сигнал с камер, а также записывающий на жесткий диск подозрительные действия на территории объекта и извещающий о них владельца на смартфон через мобильное приложение; Инфраструктура питания элементов системы, разветвители и переходники для подключения дополнительного оборудования;

Популярный комплект видеонаблюдения Partizan AHD-39 4xCAM за 8,5 тыс. грн. В него входит 2 уличных камеры, 2 камеры для помещений и видеорегистратор. Источник: онлайн-магазин Bezpeka.club.

К современным системам видеонаблюдения выдвигается ряд желательных опций:

Система видеоаналитики . Это интеллектуальная система, вместо человека фиксирующая часть событий и перемещений на объекте охраны. Устройство умеет отслеживать подозрительные движения в зоне контроля, пересечение условной линии на периметре, заслонение объектива или потерю сигнала, а также считывать количество людей в зоне обзора и распознавать их лица. Также такие камеры способны считывать номерные знаки автомобилей;



. Это интеллектуальная система, вместо человека фиксирующая часть событий и перемещений на объекте охраны. Устройство умеет отслеживать подозрительные движения в зоне контроля, пересечение условной линии на периметре, заслонение объектива или потерю сигнала, а также считывать количество людей в зоне обзора и распознавать их лица. Также такие камеры способны считывать номерные знаки автомобилей; Удаленный доступ . Система видеонаблюдения должна иметь функцию удаленного просмотра со смартфона, адаптированную под любого украинского провайдера, то есть работать корректно со статическими и динамическими IP-адресами;

. Система видеонаблюдения должна иметь функцию удаленного просмотра со смартфона, адаптированную под любого украинского провайдера, то есть работать корректно со статическими и динамическими IP-адресами; Детектор движения . Система должна иметь встроенные датчики движения. Это позволит сэкономить бюджет при выборе жесткого диска (HDD) для записи видеоархива – с ней запись на HDD начинается, только когда система зафиксирует определенную активность на объекте охраны. Камеры с функцией детектора движения позволяют настроить события, на которые следует реагировать, а на какие нет. Ее можно научить, например, игнорировать часть дороги с проезжающими автомобилями или собаку в вольере;

Технология Wide Dynamic Range (WDR), заключающаяся в попеременной съемке двух и более кадров с разной выдержкой и последующим сочетанием изображений в один кадр. Она позволяет получить более качественное изображение с равномерной освещенностью и исключить дефекты картинки из-за погодных условий или смены цикла день-ночь;



(WDR), заключающаяся в попеременной съемке двух и более кадров с разной выдержкой и последующим сочетанием изображений в один кадр. Она позволяет получить более качественное изображение с равномерной освещенностью и исключить дефекты картинки из-за погодных условий или смены цикла день-ночь; Технология цифрового уменьшения шумов в изображении Digital Noise Reduction (DNR), возникающих ночью или при плохом освещении. Камера во время съемки анализирует и сравнивает различные кадры для отображения ненужных пикселей в общем изображении. Без этой технологии может быть сложно распознать небольшие, но немаловажные детали, такие как лицо злоумышленника или номер его авто;

(DNR), возникающих ночью или при плохом освещении. Камера во время съемки анализирует и сравнивает различные кадры для отображения ненужных пикселей в общем изображении. Без этой технологии может быть сложно распознать небольшие, но немаловажные детали, такие как лицо злоумышленника или номер его авто; Инфракрасная подсветка для ночной камеры. Обычно она позволяет видеть в полной темноте на расстояние до 50 м.



Системы охранной сигнализации не записывают видео, но реагируют на разные факторы риска и подают хозяину дома сигналы о тех или иных нештатных ситуациях через мобильное приложение. В зависимости от назначения и комплектации устройство может различать следующие виды опасности:

охранная сигнализация от взлома (реагирует на движение в доме, удары, разбитие окон);

противопожарная система (сообщает о задымлении, резком подъеме температуры в помещении);

защита от затопления (фиксирует протекание в системах отопления и водоснабжения);

защита от угарного газа (замеряет концентрацию опасных веществ в воздухе, может являться частью противопожарного комплекса).

Популярный комплект беспроводной сигнализации Ajax StarterKit за 8,8 тыс. грн. В комплект входит минимально необходимый набор устройств – 2 охранных датчика (движения и открытия) и брелок с функцией тревожной кнопки. Комплект оснащен SIM-картой для связи с пользователями по каналам GSM. Источник: онлайн-магазин Bezpeka.club.

Зачастую, пользователи устанавливают один из вариантов – либо систему видеонаблюдения, либо сигнализацию. Некоторые производители предлагают модульные решения, когда в единый охранный комплекс входят как камеры видеонаблюдения, так и разнообразные датчики, отслеживающие как безопасность жилья, так и штатную работу инфраструктуры дома.

Видео или "сигналка": что выбрать, на какие параметры смотреть?

В охранной компании Sheriff рассказали о преимуществах и недостатках обеих систем контроля за собственной квартирой. Так, особенности систем видеонаблюдения:

(+) относительно невысокая стоимость комплекта, а также возможность заказать его еще дешевле на AliExpress;

(+) в случае ограбления ее владелец будет иметь доказательства преступления, которые можно будет передать в полицию;



(-) монтаж и отладка системы стоит достаточно дорого и требует определенных навыков от монтажника;



монтаж и отладка системы стоит достаточно дорого и требует определенных навыков от монтажника; (-) не спасет от грабителя, а только станет инструментом для предупреждения владельца дома и последующей идентификации преступника;

Охранная сигнализация для дома имеет свои преимущества и недостатки:

(+) звуковая сирена, которую слышно в радиусе 100 метров;

звуковая сирена, которую слышно в радиусе 100 метров; (+) технически простое подключение сигнализации к услугам охранной фирмы, обещающей оперативное прибытие патрульного экипажа на место ограбления за менее чем 10 минут;

технически простое подключение сигнализации к услугам охранной фирмы, обещающей оперативное прибытие патрульного экипажа на место ограбления за менее чем 10 минут; (-) также сигнализация не спасает от вторжения, если не подключена к пульту охранной компании.



Sheriff отмечает важность использования услуг охранных компаний и подготовленных людей, которые будут постоянно мониторить ситуацию и реагировать на подозрительные действия на объекте.

Еще один принципиальный вопрос заключается в желании пользователя "тянуть" кабели питания и передачи сигнала от камер к видеорегистратору. Здесь производители предлагают три вида подключений:

1. Проводные камеры видеонаблюдения, в которых подключение к питанию и передача сигнала происходит через кабели. Популярность таких камер постепенно уменьшается из-за сложности монтажа, больших затрат на прокладку сети и неэстетичного вида проложенного кабеля внутри помещения.

2. Камеры с беспроводной передачей сигнала через Wi-Fi – многофункциональные устройства наблюдения, снимающие видеоматериал и ретранслирующие их на видеорегистратор. При этом к питанию они подключаются через кабель 12В или через витую пару по технологии PoE (Power over Enthernet).

Схема подключения камер через протокол PoE для комплекта видеонаблюдения Hiseeu POE 4Мп за 8,1 тыс. грн. Источник: маркетплейс prom.ua.

3. Автономные беспроводные камеры видеонаблюдения. Питаются от аккумулятора, который в среднем "держит" 10-45 дней работы, солнечной батареи или комбинируют оба источника. Недостаток камер на аккумуляторах – их нужно регулярно подзаряжать, что бывает не очень удобно, учитывая специфику размещения устройств на стенах или электроопорах.

Автономная Wi-Fi камера с датчиком движения, аккумуляторами и солнечной батареей IP Solar APP ICSEE UKC. Цена на маркетплейсе "Rozetka" – 1,5 тыс. грн/шт.

Существуют и другие параметры, по которым выбирают устройство: цена, бренд, количество камер в комплекте, разрешение матрицы камеры в мегапикселях, возможность записи звука в видео, место установки камер (внутри помещения или на улице), комплектация и т.д.

Что предлагают компании?

Охранная компания Sheriff по заказу издания просчитала, сколько обойдется установить систему оповещения в вышеуказанном доме в Киевской области.

Для системы видеонаблюдения компания составила следующую смету, которая позволит минимально решить вопрос видеонаблюдения. Благодаря планировке дома достаточно будет установить две камеры: одна будет отслеживать фасад дома и входную дверь, а вторая – задний двор.

Также было решено отказаться от видеорегистратора. Помимо нежелания заказчика платить за дополнительный элемент системы, его установка нецелесообразна из-за особенностей эксплуатации дома. Помещение не используется зимой и в нем отсутствует отопление, что критично для жесткого диска видеорегистратора – в условиях отрицательных температур января он очень быстро выйдет из строя. Поэтому для записи видеоматериала будут использоваться "пишущие" камеры с SD-накопителями и специальные морозостойкие карты памяти с рабочей температурой от -25°C до +85°C.

Смета для системы видеонаблюдения

Две видеокамеры Dahua DH-IPC-HFW1431S1-A-S4 за 3471 грн/шт. Ее разрешение – 4 МП, угол обзора – 93°, запись в формате 2688х1520 или 2304х1296, инфракрасная подсветка до 30 м; Две морозостойкие SD-карты WD Purple QD101 за 1408 грн/шт. Ее емкость 128 ГБ для камер видеонаблюдения, формфактор – microSDXC, общий ресурс записи – до 128 ТБ; Два монтажные наборы с расходными материалами для закрепления видеокамер. Стоимость одного - 500 грн; Один коммутационный бокс для камер видеонаблюдения настенного крепления из алюминиевого сплава - 330 грн; Кронштейны для крепления уличных камер - 456 грн/шт. Материал – сталь/алюминий;

Два натяжных зажима анкерного типа для закрепления и удержания в натянутом состоянии самонесущих кабелей - 32 грн/шт.

Камера Dahua DH-IPC-HFW1431S1-A-S4

Таким образом, все оборудование для построения системы обойдется в 19 434 грн. Монтажные и пусконаладочные работы от Sheriff будут стоить более трети стоимости "железа" - 11 814 грн. Суммарная стоимость установки и настройка системы "под ключ" - 31 248 грн .

Смета для системы сигнализации

Расчет велся только для первого этажа - предполагается, что потенциальный злоумышленник вероятнее будет ломать дверь или окно без решетки, чем лезть через второй этаж. В данном случае речь идет только о предотвращении краж, без установки дополнительных элементов вроде датчика дыма или датчика протекания воды, которые можно добавить в систему в будущем. В смету входит:

Централь Ajax Starter Kit (фото приведено в статье выше). Она обрабатывает сигнал с подключенных датчиков и общается с пользователем через смартфон. Это беспроводной охранно-пожарный прибор со встроенным аккумулятором, разъемами и кабелями для подключения. Он извещает о движениях на объекте охраны, а также о открытии дверей или окон. Его цена - 8799 грн; Четыре комбинированных оповещателя о движении и разбитии стекла Ajax Combi Protect, по одному на каждое окно на первом этаже. Оснащен датчиком движения и сенсорным регулятором скорости движения объекта. Фиксирует движение на дальности 18 м, имеет угол обзора 130° и работает на частоте 868MГц. Цена за 1 шт. - 2419 грн;

Сирена Ajax Street Siren, 1 шт. Оповещатель звуковой внешний начинает "кричать" с громкостью 85-113дБ при попытке несанкционированного доступа в жилище. Питается от 12В, имеет защиту от взлома или разборки корпуса. Цена за 1 шт. - 3449 грн ;

Монтажные и пусконаладочные работы компания оценила в 3848 грн.



Оповещатель Ajax Combi Protect. Фиксирует движение на дистанции до 12 м, разбитие стекла – до 9 м. Не реагирует на животных весом до 20 кг.

Стоимость установки сигнализации меньше по сравнению с видеонаблюдением, поскольку все датчики системы беспроводные и не требуют прокладки кабеля.

Суммируя, оборудование будет стоить 21 924 грн, а установка и настройка системы "под ключ" - 25 772 грн . Также следует учитывать возможность расширения ее функционала путем подключения к пульту охраны компании Sheriff, это будет стоить от 400/грн в месяц.

А если подобрать комплект самостоятельно?

Онлайн-маркетплейсы предлагают широкий выбор устройств для видеонаблюдения и сигнализации. Чаще всего предлагаются уже готовые комплекты на 2-8 камер. Также есть модули, которые можно подобрать под потребности пользователя и характеристики объекта охраны. Следует ориентироваться на следующий порядок цен, приведенный профильным магазином Bezpeka Club:

Комплект видеонаблюдения :

Дешевый и популярный Partizan AHD-39 на две внешние и две внутренние камеры с видеорегистратором - 8400 грн ;

на две внешние и две внутренние камеры с видеорегистратором - ; Средний класс Dahua IP KIT 2x2MP OUTDOOR на две внешние камеры с видеорегистратором и жестким диском на 1 TB- 14400 грн ;



2x2MP OUTDOOR на две внешние камеры с видеорегистратором и жестким диском на 1 TB- ; Средний класс Dahua IP KIT 8x2MP OUTDOOR на восемь внешних камер с видеорегистратором и жестким диском на 1 TB- 32000 грн;



Dahua IP KIT 8x2MP OUTDOOR за 32 тыс. грн.

Комплект сигнализации :

Дешевый Atis Kit GSM 100 со встроенной клавиатурой - 2470 грн . Его недостаток – питание от электросети дома, что позволяет злоумышленнику обесточить жилье снаружи перед вторжением;

со встроенной клавиатурой - . Его недостаток – питание от электросети дома, что позволяет злоумышленнику обесточить жилье снаружи перед вторжением; Средний класс Orion NOVA X Basic . Устройство включает в себя централь, беспроводной датчик движения, беспроводной датчик открытия, брелок для управления охранной системой. Цена - 798 0 грн ;

. Устройство включает в себя централь, беспроводной датчик движения, беспроводной датчик открытия, брелок для управления охранной системой. Цена - ; Средний класс Ajax StarterKit + Wi-Fi камера 2MP-C22EP за 12500 грн. Этот комплект представляет собой стандартный Ajax StarterKit с дополнительной внутренней камерой.



Что касается дополнительных комплектующих, то здесь порядок цен следующий:

Видеокамера с разрешением 1 МП – в среднем 600-1000 грн , 2 МП – 1000-2000 грн , 12 МП – от 6000 грн . Муляж камеры - 200-600грн ;

с разрешением 1 МП – в среднем , 2 МП – , 12 МП – от . Муляж камеры - ; Жесткий диск для записи видео. Примерно 1 тыс. грн за каждый терабайт памяти;

для записи видео. Примерно 1 тыс. грн за каждый терабайт памяти; Видеорегистратор . 16-канальный, поддерживающий до 16 камер - 6-20 тыс. грн , чаще всего предлагают модели за 8-12 тыс. грн ;



. 16-канальный, поддерживающий до 16 камер - , чаще всего предлагают модели за ; Датчики Ajax. Оповещатель движения и разбития стекла – 2400 грн , датчик затопления – ориентировочно 1400 грн , датчик дыма – 2000 грн , датчик открывания дверей/окон – 1150 грн , датчик движения – 1500 грн , датчик разбиения стекла – 1700 грн .

Ajax. Оповещатель движения и разбития стекла – , датчик затопления – ориентировочно , датчик дыма – , датчик открывания дверей/окон – , датчик движения – , датчик разбиения стекла – . Клавиатура для постановки/снятия сигнализации - ориентировочно 2000-3000 грн.

Правильное определение необходимых параметров видеонаблюдения или сигнализации для своего дома и его монтаж – достаточно сложная работа, требующая специальных знаний, навыков и инструментов. Поэтому есть смысл прицениться к услугам специалистов.

Компания Shop-security из Броваров Киевской области предлагает следующий прайс на услуги по установке видеонаблюдения:

Установка и настройка системы и оповещения пользователя - 2000 грн ;

; Монтаж одной наружной камеры – 500-800 грн в зависимости от объемов заказа.

в зависимости от объемов заказа. Монтаж наружной камеры на высоте более 3 м - от 1000 грн ;

; Монтаж внутренней камеры - 1100 грн ;

; Настройка регистратора - от 800 грн ;



; Монтаж кабеля – от 16 грн за метр.

Что касается систем сигнализации, то здесь цены на установку коррелируют с предложением охранных компаний. На сервисе поиска услуг Kabanchik мастера предлагают установку сигнализации Ajax за 3500-3600 грн против 3850 грн в Sheriff.

Чего ожидать со стороны злоумышленников?

Вероятно, преступники попытаются в первую очередь уничтожить оборудование для видеонаблюдения, когда будут пытаться пробраться на чужой участок или дом. Для этого достаточно много способов:

Механические повреждения. Заклеить камеру, замазать краской, перерезать шнур питания, разбить или демонтировать устройство, или извлечь из него SD-карту с данными. Это самый простой и эффективный способ вывести из строя камеру. Большинство камер оборудованы функцией антисаботажа и сообщают владельцу о потере сигнала или закрытии объектива, но злоумышленник может успеть "ослепить" камеры и обворовать дом, пока хозяин будет вызвать полицию или службу охраны;

Устройства-глушилки, прерывающие передачу изображения путем подавления трансляции сигнала. Другой вариант – хакерский взлом камер наблюдения с помощью специального программного обеспечения и перехвата видеопотока;

Магнитное повреждение путём воздействия на сигнальный кабель магнитным полем высокой интенсивности. Злоумышленник обнаруживает открытый участок проводки и цепляет на него мощный магнит. Эффект воздействия магнитного излучения будет заметен уже через тридцать минут – сначала появятся помехи, а через некоторое время изображение пропадет;

Хайтек для настоящих профи: инфракрасная или лазерная "засветка" матрицы камеры. Интенсивный пучок света направляется в объектив камеры и повреждает чувствительный элемент, частично или полностью перекрывая изображение пятном. Владелец дома увидит на записи повреждение камеры, но вряд ли сможет распознать злоумышленника.

Стоит отметить, что вряд ли злоумышленники будут использовать высокотехнологичные и дорогостоящие устройства для ограбления загородного дома. Наиболее вероятно, что камеры просто повредят механически.

Итак, подытожим

Проанализировав имеющиеся возможности контролировать безопасность частного дома или дачи, редакция может сделать несколько собственных выводов по дистанционному контролю помещения: