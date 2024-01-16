Віддалений захист: що пропонують та скільки коштує встановити відеоспостереження в будинку

Для власника приватного будинку або заміської дачі завжди актуальне питання безпеки помешкання, і ледь не найбільше - в січні, коли багато українців виїжджають з сім'ями на відпочинок або до родичів. Редакція Delo.ua промоніторила пропозиції охоронних компаній і маркетплейсів, щоб запропонувати читачу найвигідніші варіанти дистанційного контролю за будинком.

Високий паркан, дорогі двері чи навчений собака не завжди здатні зупинити зловмисників, котрі запланували обікрасти приватний будинок за відсутності господарів. Одним з найефективніших способів попередити злочин є встановлення системи відеонагляду або охоронної сигналізації, котрі дозволять оперативно відреагувати на проникнення в житло.

"Приміряти" системи відеонагляду та сигналізації видання вирішило на заміському будинку одного з працівників в Київській області. Прорахувати вартість робіт для двоповерхового будинку з стінами 6х7 м, одним входом і шістьма вікнами (з них 4 - на першому поверсі) взялась охоронна компанія Sheriff. Крім того, редакція прицінилась до найпопулярніших охоронних пристроїв на маркетплейсах і в онлайн-магазинах.

Будинок, для якого проводились розрахунки параметрів та вартості систем безпеки. Фото: Delo.ua.

Що входить до систем відеоспостереження і сигналізації?

Системи відеоспостереження найчастіше складаються з наступних базових компонентів:

Камери відеоспостереження . Поділяються на камери для вулиці і для приміщень, відрізняються захистом від погодних явищ та вологи. Для захисту будинку треба як мінімум дві зовнішні камери - для контролю фасадної частини та заднього двору;

. Поділяються на камери для вулиці і для приміщень, відрізняються захистом від погодних явищ та вологи. Для захисту будинку треба як мінімум дві зовнішні камери - для контролю фасадної частини та заднього двору; Відеореєстратор , що отримує і оброблює сигнал з камер, а також записує на жорсткий диск підозрілі дії на території об'єкту і сповіщає про них власника на смартфон через мобільний застосунок;

, що отримує і оброблює сигнал з камер, а також записує на жорсткий диск підозрілі дії на території об'єкту і сповіщає про них власника на смартфон через мобільний застосунок; Інфраструктура для живлення елементів системи, розгалужувачі та перехідники для підключення додаткового обладнання;

Популярний комплект відеоспостереження Partizan AHD-39 4xCAM за 8,5 тис. грн. В нього входить 2 вуличні камери, 2 камери для приміщень та відеореєстратор. Джерело: онлайн-магазин Bezpeka.club.

До сучасних систем відеонагляду висувається ряд бажаних опцій:

Система відеоаналітики . Це інтелектуальна система, яка замість людини фіксує частину подій та переміщень на об'єкті охорони. Пристрій вміє відслідковувати підозрілі рухи в зоні контролю, перетин умовної лінії на периметрі, заслін об'єктива чи втрату сигналу, а також рахувати кількість людей в зоні огляду і розпізнавати їх обличчя. Також такі камери здатні зчитувати номерні знаки автомобілів;



. Це інтелектуальна система, яка замість людини фіксує частину подій та переміщень на об'єкті охорони. Пристрій вміє відслідковувати підозрілі рухи в зоні контролю, перетин умовної лінії на периметрі, заслін об'єктива чи втрату сигналу, а також рахувати кількість людей в зоні огляду і розпізнавати їх обличчя. Також такі камери здатні зчитувати номерні знаки автомобілів; Віддалений доступ . Система відеоспостереження повинна мати функцію віддаленого перегляду з смартфону, адаптовану під будь-якого українського провайдера, тобто працювати коректно з статичними і динамічними IP-адресами;

. Система відеоспостереження повинна мати функцію віддаленого перегляду з смартфону, адаптовану під будь-якого українського провайдера, тобто працювати коректно з статичними і динамічними IP-адресами; Детектор руху . Система повинна мати вбудовані датчики руху. Це дозволить заощадити бюджет при виборі жорсткого диску (HDD) для запису відеоархіву - з нею запис на HDD починається, лише коли система зафіксує певну активність на об'єкті охорони. Камери з функцією детектора руху дозволяють налаштувати події, на які слід реагувати, а на які — ні. Наприклад, її можна навчити ігнорувати частину дороги з проїжджаючими автомобілями або собаку в вольєрі;

Технологія Wide Dynamic Range (WDR), що полягає в поперемінній зйомці двох і більше кадрів з різною витримкою і наступним поєднанням зображеннь в один кадр. Вона дозволяє отримати більш якісне зображення з рівномірною освітленістю і виключити дефекти картинки через погодні умови чи зміну циклу день-ніч;



(WDR), що полягає в поперемінній зйомці двох і більше кадрів з різною витримкою і наступним поєднанням зображеннь в один кадр. Вона дозволяє отримати більш якісне зображення з рівномірною освітленістю і виключити дефекти картинки через погодні умови чи зміну циклу день-ніч; Технологія цифрового зменшення шумів у зображенні Digital Noise Reduction (DNR), які виникають вночі або при поганому освітленні. Камера під час зйомки аналізує і порівнює різні кадри для вибраковки непотрібних пікселів у загальному зображенні. Без цієї технології може бути складно розпізнати невеликі, але важливі деталі, такі як обличчя зловмисника або номер його авто;

(DNR), які виникають вночі або при поганому освітленні. Камера під час зйомки аналізує і порівнює різні кадри для вибраковки непотрібних пікселів у загальному зображенні. Без цієї технології може бути складно розпізнати невеликі, але важливі деталі, такі як обличчя зловмисника або номер його авто; Інфрачервона підсвітка для нічної роботи камери. Зазвичай вона дозволяє бачити в повній темряві на відстань до 50 м.



Системи охоронної сигналізації не записують відео, але реагують на різні фактори ризику і подають господарю будинку сигнали про ті чи інші нештатні ситуації через мобільний застосунок. В залежності від призначення і комплектації пристрій може відрізняти наступні види небезпеки:

охоронна сигналізація від злому (реагує на рух в будинку, удари, розбиття вікон);

протипожежна система (повідомляє про задимлення, різкий підйом температури в приміщенні);

захист від затоплення (фіксує протікання в системах опалення та водопостачання);

захист від чадного газу (заміряє концентрацію небезпечних речовин у повітрі, може бути частиною протипожежного комплексу).

Популярний комплект бездротової сигналізації Ajax StarterKit за 8,8 тис. грн. В комплект входить мінімально необхідний набір пристроїв – 2 охоронних датчика (руху і відкриття) і брелок з функцією тривожної кнопки. Комплект оснащений SIM-картою для зв’язку з користувачами по каналам GSM. Джерело: онлайн-магазин Bezpeka.club.

Зазвичай, користувачі встановлюють один з варіантів - або систему відеонагляду, або сигналізацію. Деякі виробники пропонують модульні рішення, коли в єдиний охоронний комплекс входять як камери відеоспостереження, так і різноманітні датчики, що відстежують як безпеку помешкання, так і штатну роботу інфраструктури будинку.

Відео чи "сигналка": що вибрати, на які параметри дивитись?

В охоронній компанії Sheriff розповіли про переваги та недоліки обох систем контролю за власним помешканням. Так, особливості систем відеоспостереження:

(+) відносно невисока вартість комплекту, а також можливість замовити його ще дешевше на AliExpress;

(+) у випадку пограбування її власник матиме докази злочину, які можна буде передати в поліцію;



(-) монтаж та налагоджування системи коштує досить дорого і потребує певних навиків від монтажника;



монтаж та налагоджування системи коштує досить дорого і потребує певних навиків від монтажника; (-) не врятує від грабіжника, а лише стане інструментом для попередження власника будинку і наступної ідентифікації злочинця;

Охоронна сигналізація для дому має свої переваги і недоліки:

(+) звукова сирена, яку чутно в радіусі 100 метрів;

звукова сирена, яку чутно в радіусі 100 метрів; (+) технічно просте підключення сигналізації до послуг охоронної фірми, яка обіцяє оперативне прибуття патрульного екіпажу на місце пограбування за менш ніж 10 хвилин;

технічно просте підключення сигналізації до послуг охоронної фірми, яка обіцяє оперативне прибуття патрульного екіпажу на місце пограбування за менш ніж 10 хвилин; (-) так само лише сигналізація не рятує від вторгнення, якщо не підключена до пульта охоронної компанії.



Sheriff наголошує на важливості використання послуг охоронних компаній і підготовлених людей, які постійно моторитимуть ситуацію і реагуватимуть на підозрілі дії на об'єкті.

Ще одне принципове питання полягає в бажанні користувача "тягнути" кабелі живлення і передачі сигналу від камер до відеореєстратора. Тут виробники пропонують три види підключень:

1. Проводові камери відеоспостереження, в яких підключення до живлення і передача сигналу відбувається через кабелі. Популярність таких камер поступово зменшується через складність монтажу, більші витрати на прокладання мережі і неестетичний вигляд прокладеного кабелю всередині і ззовні приміщення.

2. Камери з бездротовою передачею сигналу через Wi-Fi - багатофункціональні пристрої спостереження, які знімають відеоматеріал і ретранслюють їх на відеореєстратор. При цьому до живлення вони підключаються через кабель 12В або через виту пару по технології PoE (Power over Enthernet).

Схема підключення камер через протокол PoE для комплекту відеоспостереження Hiseeu POE 4Мп за 8,1 тис. грн. Джерело: маркетплейс prom.ua.

3. Автономні бездротові камери відеоспостереження. Живляться від акумулятора, який в середньому "тримає" 10-45 днів роботи, сонячної батареї, або комбінують обидва джерела. Недолік камер на акумуляторах - їх потрібно регулярно підзаряжати, що буває не дуже зручно, враховуючи специфіку розміщення пристроїв на стінах чи електроопорах.

Автономна Wi-Fi камера з датчиком руху, аккумуляторами і сонячною батареєю IP Solar APP ICSEE UKC. Ціна на маркетплейсі "Rozetka" - 1,5 тис. грн/шт.

Існують і інші параметри, за якими вибирають пристрій: ціна, бренд, кількість камер в комплекті, роздільна здатність матриці камер в мегапікселях, можливість запису звуку до відео, місце встановлення камер (всередині приміщення чи на вулиці), комплектація, тощо.

Що пропонують компанії?

Охоронна компанія Sheriff на замовлення видання прорахувала, скільки коштуватиме встановити систему оповіщення в вищевказаному будинку у Київській області.

Для системи відеоспостереження компанія склала наступний кошторис, який дозволить мінімально вирішити питання відеоспостереження. Завдяки плануванню будинку достатньо буде встановити дві камери: одна відстежуватиме фасад будинку і вхідні двері, а друга - задній двір.

Також було вирішено відмовитись від відеореєстратора. Крім небажання замовника платити за додатковий елемент системи, його встановлення недоцільне через особливості експлуатації будинку. Помешкання не використовується взимку і в ньому відсутнє опалення, що критично для жорсткого диску відеореєстратора - в умовах від'ємних температур січня він дуже швидко вийде з ладу. Тому для запису відеоматеріалу використовуватимуться "пишучі" камери з SD-накопичувачами і спеціальні морозостійкі картки пам'яті з робочою температурою від -25°C до +85°C.

Кошторис для системи відеоспостереження

Дві відеокамери Dahua DH-IPC-HFW1431S1-A-S4 за 3471 грн/шт. Її роздільна здатність - 4 МП, кут огляду - 93 °, запис в форматі 2688х1520 або 2304х1296, інфрачервоне підсвічування до 30 м; Дві морозостійкі SD-карти WD Purple qd101 за 1408 грн/шт. Її ємність 128 ГБ для камер відеоспостереження, формфактор - microSDXC, загальний ресурс запису - до 128 ТБ; Два монтажних набори з витратними матеріалами для закріплення відеокамер. Вартість одного - 500 грн; Один комутаційний бокс для камер відеоспостереження настінного кріплення з алюмінієвого сплаву - 330 грн; Кронштейни для кріплення вуличних камер - 456 грн/шт. Матеріал - сталь/алюміній;

Два натяжних затискачі анкерного типу для закріплення й утримання в натягнутому стані самонесучих кабелів - 32 грн/шт.

Камера Dahua DH-IPC-HFW1431S1-A-S4

Таким чином, все устаткування для побудови системи обійдеться в 19 434 грн. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи від Sheriff коштуватимуть більше третини вартості "заліза" - 11 814 грн. Сумарна вартість встановлення та налаштування системи "під ключ" - 31 248 грн .

Кошторис для системи сигналізації

Розрахунок вівся лише для першого поверху - припускається, що потенціальний зловмисник ймовірніше ламатиме двері чи вікно без грат, ніж лізтиме через другий поверх. В даному випадку мова йде лише про запобігання крадіжкам, без встановлення додаткових елементів на кшталт датчику диму або датчику протікання води, які можна додати в систему в майбутньому. В кошторис входить:

Централь Ajax Starter Kit (фото наведено в статті вище). Вона оброблює сигнал з підключених датчиків і комунікує з користувачем через смартфон. Це бездротовий охоронно-пожежний прилад з вбудованим акумулятором, роз'ємами та кабелями для підключення. Він сповіщає про рухи на об'єкті охорони, а також відкриття дверей чи вікон. Його ціна - 8799 грн; Чотири комбіновані сповіщувачі руху та розбиття скла Ajax Combi Protect, по одному на кожне вікно на першому поверсі. Оснащений сповіщувачем руху та сенсорним регулятором швидкості руху об'єкту. Фіксує рух на дальності 18 м, має кут огляду 130° і працює на частоті 868MГц. Ціна за 1 шт. - 2419 грн;

Сирена AjaxStreet Siren, 1 шт. Оповіщувач звуковий зовнішній починає "кричати" з гучністю 85-113дБ при спробі несанкціонованого доступу в житло. Живиться від 12В, має захист від злому чи розборки корпусу. Ціна за 1 шт. - 3449 грн;

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи компанія оцінила в 3848 грн.



Сповіщувач Ajax Combi Protect. Фіксує рух на дистанції до 12 м, розбиття скла - до 9 м. Не реагує на тварин вагою до 20 кг.

Вартість встановлення сигналізації менша в порівнянні з відеоспостереженням, оскільки всі датчики системи є бездротовими і не потребують прокладання кабелю.

Підсумовуючи, обладнання коштуватиме 21 924 грн, а встановлення та налаштування системи "під ключ" - 25 772 грн . Також треба враховувати можливість розширення її функціоналу шляхом підключення до пульту охорони компанії Sheriff, це коштуватиме від 400/грн на місяць.

А якщо підібрати комплект власноруч?

Онлайн-маркетплейси пропонують широкий вибір пристроїв для відеоспостереження та сигналізації. Найчастіше пропонуються вже готові комплекти на 2-8 камер. Також в наявності є модулі, які можна підібрати під потреби користувача і характеристики об'єкту охорони. Варто орієнтуватись на наступний порядок цін, наведений профільним магазином Bezpeka Club:

Комплект відеонагляду:

Дешевий і популярний Partizan AHD-39 на дві зовнішні і дві внутрішні камери з відереєстратором - 8400 грн ;

на дві зовнішні і дві внутрішні камери з відереєстратором - ; Середній класс Dahua IP KIT 2x2MP OUTDOOR на дві зовнішні камери з відереєстратором і жорстким диском на 1 TB - 14400 грн ;



2x2MP OUTDOOR на дві зовнішні камери з відереєстратором і жорстким диском на 1 TB - ; Середній класс Dahua IP KIT 8x2MP OUTDOOR на вісім зовнішніх камер з відереєстратором і жорстким диском на 1 TB - 32000 грн;



Dahua IP KIT 8x2MP OUTDOOR за 32 тис. грн.

Комплект сигналізації:

Дешевий Atis Kit GSM 100 з вбудованою клавіатурою - 2470 грн . Його недолік - живлення від електромережі будинку, що дозволяє зловмиснику знеструмити житло ззовні перед вторгненням;

з вбудованою клавіатурою - . Його недолік - живлення від електромережі будинку, що дозволяє зловмиснику знеструмити житло ззовні перед вторгненням; Середній класс Orion NOVA X Basic . Пристрій включає централь, бездротовий датчик руху, бездротовий датчик відкриття, брелок для керування охоронною системою. Ціна - 798 0 грн ;

. Пристрій включає централь, бездротовий датчик руху, бездротовий датчик відкриття, брелок для керування охоронною системою. Ціна - ; Середній класс Ajax StarterKit + Wi-Fi камера 2MP-C22EP за 12500 грн. Цей комплект представляє собою стандартний Ajax StarterKit з додатковою внутрішньою камерою.



Щодо додаткових комплектуючих, то тут порядок цін наступний:

Відеокамера з роздільною здатністю 1 МП - в середньому 600-1000 грн , 2 МП - 1000-2000 грн , 12 МП - від 6000 грн . Муляж камери - 200-600грн ;

з роздільною здатністю 1 МП - в середньому , 2 МП - , 12 МП - від . Муляж камери - ; Жорсткий диск для запису відеоматеріалу. Орієнтовно 1 тис. грн за кожний терабайт пам'яті;

для запису відеоматеріалу. Орієнтовно 1 тис. грн за кожний терабайт пам'яті; Відеореєстратор . 16-канальний, що підтримує до 16 камер - 6-20 тис. грн , найчастіше пропонують моделі за 8-12 тис. грн ;



. 16-канальний, що підтримує до 16 камер - , найчастіше пропонують моделі за ; Датчики виробництва Ajax. Сповіщувач руху та розбиття скла - 2400 грн , датчик затоплення - орієнтовно 1400 грн , датчик диму - 2000 грн , датчик відчинення дверей/вікон - 1150 грн , датчик руху - 1500 грн , датчик розбиття скла - 1700 грн .

виробництва Ajax. Сповіщувач руху та розбиття скла - , датчик затоплення - орієнтовно , датчик диму - , датчик відчинення дверей/вікон - , датчик руху - , датчик розбиття скла - . Клавіатура для постановки/зняття сигналізації - орієнтовно 2000-3000 грн.

Правильне визначення необхідних параметрів відеоспостереження або сигналізації для свого будинку і її монтаж - доволі складна робота, яка потребує спеціальних знань, навичок і інструментів. Через це є сенс прицінитись до послуг спеціалістів.

Компанія Shop-security з Броварів Київської області пропонує наступний прайс на послуги з встановлення відеонагляду:

Встановлення та налаштування системи і оповіщення користувача - 2000 грн ;

; Монтаж однієї зовнішньої камери - 500-800 грн в залежності від об'ємів замовлення.

в залежності від об'ємів замовлення. Монтаж зовнішньої камери на висоті більше 3 м - від 1000 грн ;

; Монтаж внутрішньої камери - 1100 грн ;

; Налаштування реєстратора - від 800 грн ;



; Монтаж кабелю - від 16 грн за метр.

Що стосується систем сигналізації, то тут ціни на встановлення корелюють з пропозицією охоронних компаній. На сервісі пошуку послуг Kabanchik майстри пропонують встановлення сигналізації Ajax за 3500-3600 грн проти 3850 грн у Sheriff.

Чого чекати з боку зловмисників?

Ймовірно, злодії в першу чергу спробують знищити обладнання для відеоспостереження, коли намагатимуться пробратися на чужу ділянку чи в будинок. Для цього є досить багато способів:

Механічні пошкодження. Заклеїти камеру, замазати фарбою, перерізати кабель живлення, розбити чи демонтувати пристрій, або витягнути з нього SD-карту з даними. Це найпростіший і ефективний спосіб вивести з ладу камеру. Більшість камер обладнані функцією антисаботажу і повідомляють власника про втрату сигналу чи закриття об’єктива, але зловмисник може встигнути "осліпити" камери і обікрасти будинок, поки господар викликатиме поліцію або службу охорони;

Пристрої-"глушилки", що переривають передачу зображення шляхом подавлення трансляції сигналу. Інший варіант - хакерський злом камер спостереження за допомогою спеціального програмного забезпечення і перехоплення відеопотоку;

Магнітне пошкодження шляхом впливу на сигнальний кабель магнітним полем високої інтенсивності. Зловмисник виявляє відкриту ділянку проводки і чіпляє на неї потужний магніт. Ефект впливу магнітного випромінювання буде помітний вже через тридцять хвилин – спочатку з’являться перешкоди, а через деякий час зображення пропаде;

Хайтек для справжніх профі: інфрачервоне або лазерне "засвічування" матриці камери. Інтенсивний пучок світла направляється в об'єктив камери і пошкоджує чутливий елемент, частково або повністю перекриваючи зображення плямою. Так, власник будинку побачить на записі пошкодження камери, але навряд чи зможе розпізнати зловмисника.

Варто відмітити, що навряд чи зловмисники використовуватимуть високотехнологічні і дорогі пристрої для пограбування заміського будинку. Найбільш ймовірно, що камери просто пошкодять механічно.

Отже, підсумуємо

Проаналізувавши наявні можливості контролювати безпеку приватного будинку або дачі, редакція може зробити декілька власних висновків по дистанційному контролю помешкання: