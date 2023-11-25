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Українські митники почали використовувати в пунктах пропуску нагрудні камери
Державна митна служба за підтримки консультативної місії Європейського союзу впровадила пілотний проєкт із використання в пунктах пропуску індивідуальних портативних відеокамер під час митного оформлення. Про це йдеться у повідомленні відомства.
Нагрудні відеореєстратори працюють з можливістю запису та збереження відеозображення в зашифрованому вигляді, в тому числі у режимі нічної зйомки. Також технічні характеристики відеореєстраторів унеможливлюють видалення інформації інспектором або сторонньою особою.
На етапі пілотного проєкту нагрудні відеореєстратори тестують лише у зоні діяльності Львівської митниці. Розглядається можливість подальшого розгортання проєкту й на інших пунктах пропуску.
Очікується, що використання у роботі митних органів відеореєстраторів посилить запобігання контрабанді, порушенню митних правил, запобігання й профілактику службових зловживань, корупції, а також захист посадових осіб митниці від наклепу та звинувачень недобросовісних підприємців.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Зазначимо, що пости Львівської митниці на кордоні розташовані на автомобільних КПП "Угринів - Долгобичув", "Смільниця - Кросценко", "Рава-Руська - Гребенне", "Шегині - Медика". Відділи митного оформлення посту "Яворів" також є на КПП "Краківець - Корчова" та "Грушів - Будомєж".
Нагадаємо також, що саме львівська ділянка кордону з Польщею наразі є найбільш проблематичною для проходження вантажів через блокування з польського боку протестувальниками, що вимагають скасування "транспортного безвізу" України з ЄС. Вони присутні у пунктах "Корчова" та "Гребенне". В свою чергу, представники польського руху "Ошукане село" частково блокують КПП "Медика".