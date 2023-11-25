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Украинские таможенники начали использовать в пунктах пропуска нагрудные камеры
Государственная таможенная служба при поддержке консультативной миссии Европейского союза запустила пилотный проект по использованию в пунктах пропуска индивидуальных портативных видеокамер во время таможенного оформления. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Нагрудные видеорегистраторы работают с возможностью записи и сохранения видео в зашифрованном виде, в том числе в режиме ночной съемки. Также технические характеристики видеорегистраторов делают невозможным удаление информации инспектором или посторонним лицом.
На этапе пилотного проекта нагрудные видеорегистраторы тестируют только в зоне деятельности Львовской таможни. Рассматривается возможность дальнейшего развертывания проекта и в других пунктах пропуска.
Ожидается, что использование в работе таможенных органов видеорегистраторов усилит предотвращение контрабанды, нарушение таможенных правил, предотвращение и профилактику служебных злоупотреблений, коррупции, а также защиту должностных лиц таможни от клеветы и обвинений недобросовестных предпринимателей.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Отметим, что посты Львовской таможни на границе расположены на автомобильных КПП "Угринов - Долгобычув", "Смольница - Кросценко", "Рава-Русская - Гребенное", "Шегини - Медыка". Отделы таможенного оформления поста "Яворов" также находятся на КПП "Краковец - Корчова" и "Грушев - Будомеж".
Напомним также, что именно львовский участок границы с Польшей сейчас наиболее проблематичен для прохождения грузов из-за блокирования с польской стороны протестующими, требующими отмены "транспортного безвиза" Украины с ЕС. Они присутствуют в пунктах "Корчова" и "Гребенное". В свою очередь, представители польского движения "Обманутое село" частично блокируют КПП "Медыка".