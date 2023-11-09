Ущерб на полмиллиарда: работников Волынской таможни разоблачили на коррупции

Детективы НАБУ разоблачили и прекратили деятельность преступной организации на Волынской таможне, члены которой обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей по схемам так называемого "черного" и "серого" импорта в зоне деятельности Волынской таможни, чем причинили государству более 475 млн грн убытков.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, за период совершения преступления его участники под руководством бывшего работника правоохранительных органов в сговоре со должностными лицами Волынской таможни осуществляли незаконное перемещение высоколиквидных товаров (мобильных телефонов, компьютерной техники, одежды известных производителей и т.п.) через международный пункт пропуска "Ягодин".

"Схема заключалась в маскировке импортированных ценных товаров так называемыми "товарами прикрытия" со значительно меньшей стоимостью. Должностные лица Волынской таможни в частности обеспечивали таможенное оформление товаров без надлежащего осуществления таможенных формальностей, составляли поддельные акты о проведении таможенных осмотров, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления" Инспектор "ложную информацию и умышленно не совершали действий по прекращению преступной схемы", - отметили в НАБУ.

Правоохранители сообщили о подозрении десяти лицам, действия которых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Речь идет о:

пяти должностных лиц Волынской таможни;

пятерых физических лиц;

Организатор преступной организации задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Следственные действия продолжаются, НАБУ и САП устанавливают других возможных участников преступной организации", - подчеркнули в НАБУ.

Ранее Служба безопасности разоблачила на коррупции чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области, а также ликвидировала новые коррупционные схемы на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях.