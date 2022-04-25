Украинцы перевели на счета ВСУ через Portmone более полумиллиарда грн — Минцифры

По состоянию на 25 апреля граждане Украины перечислили 554 млн с карт “Поддержка на ВСУ” через сервис Portmone.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

В Минцифры напомнили, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину министерство совместно с Portmone сделало возможность перечислять тысячу грн финансовой поддержки на армию.

По данным ведомства, за первые минуты украинцы "положили" сервис, присылая более 6 тысяч оплат одновременно.

Всего за это время на счет ВСУ перечислили более 592 млн грн.

По данным министерства, из них этих средств более 554 млн грн — это деньги с карточных счетов.

Напомним, Министерство цифровой трансформации вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX запустили официальный сайт Aid For Ukraine, на котором можно перевести криптовалюту на поддержку Украины.

При этом часть криптовалюты распределят на другие нужды страны. В частности, деньги пойдут на информационное противодействие российской пропаганде и мировую коммуникационную кампанию о правдивых событиях в Украине.

Кроме этого, украинцы и иностранцы могут перечислять деньги на спецсчет, открытый Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных сил Украины.

Перевести деньги при помощи карты можно по ссылке или через банковский счет по реквизитам.