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Украинцы перевели на счета ВСУ через Portmone более полумиллиарда грн — Минцифры
По состоянию на 25 апреля граждане Украины перечислили 554 млн с карт “Поддержка на ВСУ” через сервис Portmone.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
В Минцифры напомнили, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину министерство совместно с Portmone сделало возможность перечислять тысячу грн финансовой поддержки на армию.
По данным ведомства, за первые минуты украинцы "положили" сервис, присылая более 6 тысяч оплат одновременно.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Всего за это время на счет ВСУ перечислили более 592 млн грн.
По данным министерства, из них этих средств более 554 млн грн — это деньги с карточных счетов.
Напомним, Министерство цифровой трансформации вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX запустили официальный сайт Aid For Ukraine, на котором можно перевести криптовалюту на поддержку Украины.
При этом часть криптовалюты распределят на другие нужды страны. В частности, деньги пойдут на информационное противодействие российской пропаганде и мировую коммуникационную кампанию о правдивых событиях в Украине.
Кроме этого, украинцы и иностранцы могут перечислять деньги на спецсчет, открытый Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных сил Украины.
Перевести деньги при помощи карты можно по ссылке или через банковский счет по реквизитам.