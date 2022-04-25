Українці перевели на рахунки ЗСУ через Portmone понад півмільярда гривень — Мінцифри

Станом на 25 квітня громадяни України перерахували 554 млн з карт “Підтримка на ЗСУ” через сервіс Portmone.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У Мінцифри нагадали, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну міністерство спільно з Portmone зробило можливість перераховувати тисячу гривень фінансової підтримки на армію.

За даними відомства, за перші хвилини українці "поклали" сервіс, надсилаючи понад 6 тисяч оплат одночасно.

Усього за цей час на рахунок ЗСУ перерахували понад 592 млн грн.

За даними міністерства, з них цих коштів понад 554 млн грн — це гроші з карткових рахунків.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX запустили офіційний сайт Aid For Ukraine, на якому можна перекласти криптовалюту на підтримку України.

При цьому частину криптовалюти розподілять на інші потреби країни. Зокрема, гроші підуть на інформаційну протидію російській пропаганді та світову комунікаційну кампанію щодо правдивих подій в Україні.

Крім цього, українці та іноземці можуть перераховувати гроші на спецрахунок, відкритий Національним банком України для підтримки Збройних сил України.

Переказати гроші за допомогою картки можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами.