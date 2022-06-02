В Госспецсвязи предупреждают о новой кибератаке россиян: используют тему зарплат

Российские хакеры осуществляют новую кибератаку на украинские госорганы, используя тему зарплат.

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Об этом сообщает Центр киберзащиты Госспецсвязи и защиты информации Украины.

Ведомство предупреждает о новых опасных электронных письмах с файлом " изменения оплаты труда с начислениями.docx", которые получали работники государственных организаций Украины.

Открытие документа может привести к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

CERT-UA инициировала мероприятия по блокировке доменного имени и соответствующего сервера.

Отметим, недавно во время одного из крупнейших мер по кибербезопасности в Европе СYBERSEC European Cybersecurity Forum организаторы отметили Украину двумя наградами: за героическое сопротивление российской агрессии, за защиту цифровых границ демократического мира.

Напомним, 30 мая группа хакеров Anonymous совершила масштабную кибератаку на правительственные сайты Беларуси из-за причастности страны в вторжении РФ в Украину.