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В Госспецсвязи предупреждают о новой кибератаке россиян: используют тему зарплат
Российские хакеры осуществляют новую кибератаку на украинские госорганы, используя тему зарплат.
Об этом сообщает Центр киберзащиты Госспецсвязи и защиты информации Украины.
Ведомство предупреждает о новых опасных электронных письмах с файлом " изменения оплаты труда с начислениями.docx", которые получали работники государственных организаций Украины.
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CERT-UA инициировала мероприятия по блокировке доменного имени и соответствующего сервера.
Отметим, недавно во время одного из крупнейших мер по кибербезопасности в Европе СYBERSEC European Cybersecurity Forum организаторы отметили Украину двумя наградами: за героическое сопротивление российской агрессии, за защиту цифровых границ демократического мира.
Напомним, 30 мая группа хакеров Anonymous совершила масштабную кибератаку на правительственные сайты Беларуси из-за причастности страны в вторжении РФ в Украину.