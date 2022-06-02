У Держспецзв'язку попереджають про нову кібератаку росіян: використовують тему зарплат

Російські хакери здійснюють нову кібератаку на українські державні органи, використовуючи тему зарплат.

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Про це повідомляє Центр кіберзахисту Держспецзв'язку та захисту інформації України.

Відомство попереджає про нові небезпечні електронні листи з файлом "зміни оплати праці з нарахуваннями.docx", які отримували працівники державних організацій України.

Відкриття документа може призвести до ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

CERT-UA ініціювала заходи щодо блокування доменного імені та відповідного сервера.

Зазначимо, що нещодавно під час одного з найбільших заходів щодо кібербезпеки в Європі СYBERSEC European Cybersecurity Forum організатори відзначили Україну двома нагородами: за героїчний опір російській агресії, за захист цифрових кордонів демократичного світу.

Нагадаємо, 30 травня група хакерів Anonymous здійснила масштабну кібератаку на урядові сайти Білорусі через причетність країни до вторгнення РФ в Україну.