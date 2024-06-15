Аэропорт "Борисполь" просит деньги на финансирование: какая зарплата у гендиректора предприятия

Международный аэропорт "Борисполь" обратился к Кабинету министров с просьбой рассмотреть предоставление ему материальной помощи от ГП "Морской торговый порт "Южный".

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Об этом пишет " Интерфакс-Украина ".

"Исчерпав собственные резервы за более чем два года войны, в самый критический момент для своего существования аэропорт обратился к своему владельцу - государству в лице Министерства инфраструктуры и Кабинета министров с просьбой найти финансирование из альтернативных источников для сохранения аэропорта", - сообщили в пресс-службе МА "Борисполь".

Там добавили, что одним из возможных решений рассматривается предоставление материальной помощи (ссуды) на обратной основе от другого государственного предприятия - ГП "Морской торговый порт" Южный.

Такая практика распространена в государственном секторе Украины.

Как работает аэропорт во время войны

Отмечается, что прекратив с 24 февраля 2022 года обслуживать коммерческие рейсы, аэропорт продолжил деятельность, направленную на сохранение инфраструктуры, поддержку операционной готовности, а также сохранение трудового коллектива, высококвалифицированных работников.

В настоящее время 2,3 тыс. сотрудников аэропорта находятся в простое, 750 – на ротационной основе работают на территории предприятия каждый день.

Кроме того, предприятие продолжало уплачивать налоги в госбюджет, перечислив в 2022-2023 годах более 500 млн грн.

Сообщается, что после полномасштабного вторжения аэропорт кардинально сменил режим работы, сфокусировавшись на сохранении предприятия. В частности, была внедрена масштабная программа уменьшения затрат. Предприятие продолжает вносить оплату за коммунальные платежи, хранение государственного имущества аэропорта и арендаторов, расходы на охрану и техническое обслуживание аэродромов, терминалов, техники и оборудования.

Кроме того, большое количество воздушных судов, хранящихся в аэропорту, требует технического обслуживания и поддержания летной годности.

"В течение почти двух лет, с февраля 2022 года по декабрь 2023 года, аэропорт не получал каких-либо доходов, какой-либо внешней помощи и финансировал свою деятельность за счет внутренних ресурсов: собственных средств, имевшихся в распоряжении, а также экономии от программы реструктуризации, отсрочки выплат по кредитам и другим обязательствам", - подчеркнули в пресс-службе.

Обвинение в проедании средств

В МА "Борисполь" категорически отвергли обвинения народного депутата Алексея Гончаренко, ранее заявившего, что 250 млн грн хотят забрать из порта "Южный" и передать их на "проедание аэропорта "Борисполь".

В то же время в МА "Борисполь" заверили в абсолютной прозрачности расходование средств. Все закупки происходят на платформе Prozorro и доступны широкой публике.

В предприятии отметили важность сохранения аэропорта, который после войны сможет обеспечить возвращение украинцев, которые ищут убежище за рубежом, а также обеспечит доставку необходимых для восстановления экономики оборудования и грузов.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году на МА "Борисполь" приходилось 65% потока авиапассажиров в стране и более 80% отправляемых воздухом грузов.

Заметим, по данным "Опендатабот" в прошлом году аэропорт " Борисполь " получил 1,4 млрд грн убытков.

Гендиректор аэропорта "Борисполь" получает 315 тысяч гривен зарплаты

Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский в 2023 году задекларировал 3,788 млн. гривен заработной платы (около 315,7 тыс. гривен в месяц). Об этом говорится в его декларации за 2023 год.

В 2022 году он задекларировал 4,06 млн гривен зарплаты.

Кроме того, в апреле 2024 года он задекларировал 431,9 тысяч гривен зарплаты.

Генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская в 2022 - 2023 годах задекларировала 1,8 млн гривен заработной платы.

В частности, в 2022 году она задекларировала 906 тыс. гривен зарплаты, а в 2023 году – 873 тыс. гривен зарплаты.

И.о. директора коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожье" получил за прошлый год зарплату более миллиона гривен. Отметим, что им является Коняхин Александр Григорьевич.