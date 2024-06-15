Аеропорт "Бориспіль" просить гроші на фінансування: яка зарплата у гендиректора підприємства

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" звернувся до Кабінету міністрів з проханням розглянути надання йому матеріальної допомоги від ДП "Морський торговельний порт "Південний", що виділяється на зворотній основі.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Вичерпавши власні резерви за більш як два роки війни, у найбільш критичний момент для свого існування аеропорт звернувся до свого власника - держави в особі Міністерства інфраструктури та Кабінету міністрів з проханням знайти фінансування з альтернативних джерел для збереження аеропорту", - повідомили у прес-службі МА "Бориспіль".

Там додали, що одним із можливих рішень розглядається надання матеріальної допомоги (позики) на зворотній основі від іншого державного підприємства - ДП "Морський торговельний порт "Південний.

Зазначається, що така практика поширена у державному секторі України.

Як працює аеропорт під час війни

Припинивши з 24 лютого 2022 року обслуговувати комерційні рейси, аеропорт продовжив діяльність спрямовану на збереження інфраструктури, підтримку операційної готовності, а також збереження трудового колективу, висококваліфікованих працівників.

Наразі 2,3 тис. співробітників аеропорту перебувають у простої, 750 – на ротаційній основі працюють на території підприємства щодня.

Крім того, підприємство продовжувало сплачувати податки до держбюджету, перерахувавши у 2022-2023 роках понад 500 млн грн.

Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення аеропорт кардинально змінив режим роботи, сфокусувавшись на збереженні підприємства. Зокрема, було впроваджено масштабну програму зменшення витрат. Підприємство продовжує вносити оплату за комунальні платежі, збереження державного майна аеропорту та орендарів, витрати на охорону та технічне обслуговування аеродромів, терміналів, техніки та обладнання.

Крім того, велика кількість повітряних суден, що зберігаються в аеропорту, вимагають технічного обслуговування та підтримки льотної придатності.

"Протягом майже двох років, з лютого 2022 року до грудня 2023 року, аеропорт не отримував будь-яких доходів, будь-якої зовнішньої допомоги та фінансував свою діяльність за рахунок внутрішніх ресурсів: власних коштів, які мав у розпорядженні, а також економії від програми реструктуризації, відстрочення виплат за кредитами та іншими зобов'язаннями", - підкреслили у прес-службі.

Звинувачення у проїданні коштів

У МА "Бориспіль" категорично відкинули звинувачення народного депутата Олексія Гончаренка, який раніше заявив, що 250 млн грн хочуть забрати з порту "Південний" та передати їх на "проїдання аеропорту "Бориспіль".

Натомість у МА "Бориспіль" запевнили в абсолютній прозорості витрачання коштів. Всі закупівлі відбуваються на платформі Prozorro і доступні широкому загалу.

У підприємстві наголосили на важливості збереження аеропорту, який після війни зможе забезпечити повернення українців, які наразі шукають притулку за кордоном, а також забезпечить доставку необхідних для відновлення економіки обладнання та вантажів.

У прес-службі нагадали, що в 2021 році на МА "Бориспіль" припадало 65% потоку авіапасажирів у країні та понад 80% вантажів, що відправляються повітрям.

Зауважимо, за даними "Опендатабот" торік аеропорт "Бориспіль" отримав 1,4 млрд грн збитків.

Гендиректор аеропорту "Бориспіль" отримує 315 тисяч гривень зарплати

Генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський у 2023 році задекларував 3,788 млн гривень заробітної плати (близько 315,7 тис. гривень за місяць). Про це йдеться в його декларації за 2023 рік.

У 2022 році він задекларував 4,06 млн гривень зарплати.

Крім того, у квітні 2024 року він задекларував 431,9 тис. гривень зарплати.

Натомість генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська у 2022 - 2023 роках задекларувала 1,8 млн гривень заробітної плати.

Зокрема, у 2022 році вона задекларувала 906 тис. гривень зарплати, а у 2023 році - 873 тис. гривень зарплати.

В.о. директора комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" отримав за минулий рік зарплату у понад мільйон гривень. Зазначимо, що ним є Коняхін Олександр Григорович.