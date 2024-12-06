Авиакомпания "Новой почты" готовится к открытию регулярных рейсов в США

Авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу NOVA ("Новая почта"), планирует сделать Прагу своей базой для новых международных рейсов. Компания готовится к открытию регулярных рейсов в США, имеет сертификат эксплуатанта, выданный ГАСУ, и одобрение EАSA для неевропейских перевозчиков.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом в интервью ЦТС сообщил главный исполнительный директор компании Ярослав Красножон.

По его словам, Supernova Airlines планирует дальнейшее развитие маршрутной сети и постепенное увеличение количества рейсов для обеспечения потребностей как компаний группы NOVA, так и внешних заказчиков.

Авиакомпания "Новой почты" планирует базироваться в Праге

Как отметил Красножон, в настоящее время Supernova Airlines считает Прагу логичным местом для создания хаба.

"Хабов не может быть много. Сейчас мы сконцентрировались на Праге. Пока у нас один самолет — не так много возможностей. Прага возникла потому, что Чехия приветливо относится к украинским предприятиям и предоставила нам возможность использовать ее аэропорт для полетов в Штаты. Хотя, например, Польша не хочет этого делать. И Румыния тоже не спешит. остается на усмотрение авиационных властей страны", — подчеркнул Красножон.

Он добавил, что Supernova Airlines планирует летать по маршрутам Прага — Нью-Йорк и налаживать полеты в и из Китая.

Также компания нацелена покорять европейский рынок.

"В Британии большая украинская диаспора. Ну вот победит Украина и надо будет доставить много виски во Львов. Я хочу, чтобы Supernova Airlines привезла из Шотландии много виски во Львов", — отметил Красножон.

Он подчеркнул, что темп пополнения флота будет зависеть от объемов груза со стороны Nova Global и компаний группы NOVA.

Что известно об авиакомпании "Новой почты"

Заметим, Supernova Airlines — это недавно созданная дочерняя компания группы компаний NOVA, которая стремится обеспечить быструю доставку почты, электронной коммерции и грузов по магистральным маршрутам в и из Украины.

Авиакомпания Supernova Airlines 6 января 2023 года получила украинский сертификат эксплуатанта, предоставляющий возможность начать грузовые авиарейсы.

До начала широкомасштабного вторжения России в Украину "Новая почта" планировала получить два грузовых самолета Boeing 757-200F и даже имела предварительные договоренности об их лизинге. На них почтовый оператор планировал наладить прямые рейсы из США и Китая в Украину.

Сейчас в парке Supernova Airlines есть два самолета Ан-26, которые могут совершать перелеты по региональным маршрутам.

Boeing 737-800 по флоту авиакомпании Supernova Airlines 18 июня 2024 года выполнил технический рейс по маршруту Гуанчжоу (Китай) – Вильнюс (Литва) с технической остановкой в аэропорту Ташкента, сообщалсоучредитель "Новой почты" Вячеслав Климов.

А уже в сентябре Boeing 737-800SF по флоту авиакомпании Supernova Airlines группы компаний Nova ("Новая почта") выполнил первый рейс между европейскими аэропортами.

Также Авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение от Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза на осуществление коммерческих рейсов в небе Европы.