Авіакомпанія "Нової пошти" готується до відкриття регулярних рейсів у США

Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до групи NOVA ("Нова пошта"), планує зробити Прагу своєю базою для нових міжнародних рейсів. Компанія готується до відкриття регулярних рейсів у США, має сертифікат експлуатанта, виданий ДАСУ, та схвалення EАSA для неєвропейських перевізників.

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Про це в інтерв’ю ЦТС повідомив головний виконавчий директор компанії Ярослав Красножон.

За його словами, Supernova Airlines планує подальший розвиток маршрутної мережі та поступове збільшення кількості рейсів для забезпечення потреб як компаній групи NOVA, так і зовнішніх замовників.

Авіакомпанія "Нової пошти" планує базуватися у Празі

Як зауважив Красножон, наразі Supernova Airlines вважає Прагу логічним місцем для створення хабу.

"Хабів не може бути багато. Зараз ми сконцентрувалися на Празі. Поки в нас один літак - не так багато можливостей. Прага виникла тому, що Чехія привітно ставиться до українських підприємств і вона надала нам змогу використовувати її аеропорт для польотів у Штати. Хоча, наприклад, Польща не хоче цього робити. І Румунія теж не поспішає. А Чехія пішла нам на зустріч. Попри наявність європейського сертифікату, таке рішення залишається на розсуд авіаційної влади країни", - підкреслив Красножон.

Він додав, що Supernova Airlines планує літати за маршрутами Прага - Нью-Йорк та налагоджувати польоти в та з Китаю.

Також компанія націлена підкорювати європейський ринок.

"У Британії велика українська діаспора. Ну, от переможе Україна і треба буде доставити багато віскі у Львів. Я хочу, щоб Supernova Airlines привезла з Шотландії багато віскі у Львів", - підкреслив Красножон.

Він підкреслив, що темп поповнення флоту буде залежати від обсягів вантажу з боку Nova Global та компаній групи NOVA. Наразі компанія виконує чартерні перевезення на замовлення третіх сторін.

Що відомо про авіакомпанію "Нової пошти"

Зауважимо, Supernova Airlines — це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

Авіакомпанія Supernova Airlines 6 січня 2023 року отримала український сертифікат експлуатанта, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.

До початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну "Нова пошта" планувала отримати два вантажні літаки Boeing 757-200F, і навіть мала попередні домовленості про їхній лізинг. На них поштовий оператор планував налагодити прямі рейси із США та Китаю до України.

Зараз у парку Supernova Airlines наявні два літаки Ан-26, які можуть здійснювати перельоти регіональними маршрутами.

Boeing 737-800 з флоту авіакомпанії Supernova Airlines 18 червня 2024 року виконав технічний рейс за маршрутом Гуанчжоу (Китай) – Вільнюс (Литва) з технічною зупинкою в аеропорту Ташкента, повідомляв співзасновник “Нової пошти” В’ячеслав Клімов.

А вже у вересні Boeing 737-800SF із флоту авіакомпанії Supernova Airlines групи компаній Nova ("Нова пошта") виконав перший рейс між європейськими аеропортами.

Також Авіакомпанії Supernova Airlines отримала дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу на здійснення комерційних рейсів у небі Європи.