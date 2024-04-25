Из-за вражеских обстрелов Харьковщины УЗ вносит изменения в движение поездов

Из-за вражеских обстрелов 25 апреля "Укрзализныця" вносит временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Отмечается, что поезд №6407 Харьков-Пассажирский – Изюм будет курсировать только до станции Балаклея. Поезд №6433 Харьков-Пассажирский - Савинцы направится к станции Шебелинка. Маршрут поезда №6431 Харьков-Левада – Изюм ограничен остановкой на платформе Янковский.

На 26 апреля также были внесены изменения. Поезд №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский будет курсировать по маршруту Шебелинка – Харьков-Пассажирский. Отменено движение поезда №6408 Изюм – Харьков-Левада.

Движение поезда дальнего сообщения №111/112 Изюм - Львов временно задержано на станции Савинцы из-за угрозы обстрелов. Он проедет Балаклею с опозданием, что повлияет на своевременность отправления поезда №63/64 Харьков – Львов.

Из-за обстрелов Харьковщины пострадали три сотрудника. В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру.

В "Укрзализныце" добавили, что сегодня она стала объектом массовых атак России, в результате чего в Донецкой области погибли трое работников, а еще четверо - получили ранения. Двоим погибшим было по 26 лет, третьему – 37 лет. Все трое работали электромеханиками на железной дороге.

Напомним, во время ракетной атаки на Днепропетровщину 19 апреля оккупанты также целили по объектам "Укрзализныци". В результате были ранены среди работников, а часть поездов задержалась.

Тогда враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов железной дороги в Днепре и области. Раненым работникам оказывают медицинскую помощь, а на поврежденных объектах работают спасатели. Информацию о погибших уточняют.