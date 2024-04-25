Через ворожі обстріли Харківщини УЗ вносить зміни до руху поїздів

Через ворожі обстріли 25 квітня "Укрзалізниця" вносить тимчасові зміни до руху приміських поїздів у Харківській області.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Зазначається, що поїзд №6407 Харків-Пасажирський - Ізюм курсуватиме лише до станції Балаклія. Поїзд №6433 Харків-Пасажирський - Савинці прямуватиме до станції Шебелинка. Маршрут поїзда №6431 Харків-Левада - Ізюм обмежено зупинкою на платформі Янківський.

На 26 квітня також внесено зміни. Поїзд №6410 Савинці - Харків-Пасажирський курсуватиме за маршрутом Шебелинка - Харків-Пасажирський. Скасовано рух поїзда №6408 Ізюм - Харків-Левада.

Рух поїзда далекого сполучення №111/112 Ізюм - Львів тимчасово затримано на станції Савинці через загрозу обстрілів. Він проїде Балаклію з запізненням, що вплине на вчасність відправлення поїзда №63/64 Харків - Львів.

Через обстріли Харківщини постраждали троє співробітників. На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру.

В "Укрзалізниці" додали, що сьогодні вона стала об'єктом масових атак Росії, внаслідок чого на Донеччині загинули троє працівників, а ще четверо – отримали поранення. Двом загиблим було по 26 років, третьому - 37 років. Усі троє працювали електромеханіками на залізниці.

Нагадаємо, під час ракетної атаки на Дніпропетровщину 19 квітня окупанти також цілили по об'єктах "Укрзалізниці". Внаслідок цього були поранені серед працівників, а частина поїздів затрималася.

Тоді ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів залізниці в Дніпрі та області. Пораненим працівникам надають медичну допомогу, а на пошкоджених об’єктах працюють рятувальники. Інформацію про загиблих уточнюють.