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Через ворожі обстріли Харківщини УЗ вносить зміни до руху поїздів

Через ворожі обстріли Харківщини УЗ вносить зміни до руху поїздів
"Укрзалізниця" стала обʼєктом масових атак Росії.

Через ворожі обстріли 25 квітня "Укрзалізниця" вносить тимчасові зміни до руху приміських поїздів у Харківській області. 

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Зазначається, що поїзд №6407 Харків-Пасажирський - Ізюм курсуватиме лише до станції Балаклія. Поїзд №6433 Харків-Пасажирський - Савинці прямуватиме до станції Шебелинка. Маршрут поїзда №6431 Харків-Левада - Ізюм обмежено зупинкою на платформі Янківський.

На 26 квітня також внесено зміни. Поїзд №6410 Савинці - Харків-Пасажирський курсуватиме за маршрутом Шебелинка - Харків-Пасажирський. Скасовано рух поїзда №6408 Ізюм - Харків-Левада.

Рух поїзда далекого сполучення №111/112 Ізюм - Львів тимчасово затримано на станції Савинці через загрозу обстрілів. Він проїде Балаклію з запізненням, що вплине на вчасність відправлення поїзда №63/64 Харків - Львів.

Через обстріли Харківщини постраждали троє співробітників. На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру.

В "Укрзалізниці" додали, що сьогодні вона стала об'єктом масових атак Росії, внаслідок чого на Донеччині загинули троє працівників, а ще четверо – отримали поранення. Двом загиблим було по 26 років, третьому - 37 років. Усі троє працювали електромеханіками на залізниці.

Нагадаємо, під час ракетної атаки на Дніпропетровщину 19 квітня окупанти також цілили по об'єктах "Укрзалізниці". Внаслідок цього були поранені серед працівників, а частина поїздів затрималася.

Тоді ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів залізниці в Дніпрі та області. Пораненим працівникам надають медичну допомогу, а на пошкоджених об’єктах працюють рятувальники. Інформацію про загиблих уточнюють. 

Автор:
Тетяна Гойденко