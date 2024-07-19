Минвосстановления внедряет новые форматы билетов для автобусов: что изменится для перевозчиков и пассажиров

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины обновило форму билета на автобусные маршруты. Теперь перевозчики могут использовать билеты произвольной формы, главное, чтобы они содержали всю необходимую информацию для пассажиров и отвечали требованиям законодательства.

Я отметила пресс-служба ведомства, новый приказ о форме билетов вступит в силу 19 октября 2024 года, давая перевозчикам три месяца на адаптацию к изменениям.

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, обновление формы билета было необходимым шагом для приведения ее в соответствие с действующим законодательством, в частности, к недавно принятому закону об электронных билетах. Старая форма билета содержала устаревшие элементы и не отвечала современным потребностям пассажиров и перевозчиков.

Среди ключевых изменений – отмена ограничений по цвету и размеру билета, а также тарифных зон.

Каждый билет должен содержать следующие обязательные реквизиты: информацию о маршруте, стоимость проезда, регистрационный номер билета, время и дату отправления и прибытия рейса, информацию о перевозчике.

Если используется автоматизированная система учета оплаты проезда, то билет должен содержать информацию об операторе этой системы и сроке действия билета. Кроме того, на билете должны быть данные о страховании.

Кроме того, обновленный приказ регулирует понятие электронного билета, который может быть предъявлен на смартфоне или другом электронном устройстве и имеет такую же юридическую силу, как бумажный билет.

Следующим шагом министерства будет утверждение технических требований к автоматизированным системам учета оплаты проезда, чтобы обеспечить их совместимость и эффективное использование органами местного самоуправления и перевозчиками.

Напомним, 5 июня Верховная Рада Украины приняла законопроект №5705, что касается внедрения электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте.

Одним из ключевых изменений, предложенных документом, является признание электронного билета равнозначным бумажному. Теперь договор перевозки пассажира и багажа может быть подтвержден как традиционным билетом, и его электронным аналогом в сочетании с багажной квитанцией.

Законопроект также предусматривает обновление определений понятий "электронный билет" и "билет", что будет способствовать их четкому толкованию и применению на практике. Кроме того, центральные органы исполнительной власти в сфере транспорта получат полномочия определять форму, обязательные реквизиты и необходимую информацию для проездных документов, что обеспечит унификацию и стандартизацию электронных билетов на Украине.