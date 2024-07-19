Мінвідновлення впроваджує нові формати квитків для автобусів: що зміниться для перевізників і пасажирів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оновило форму квитка на автобусні маршрути. Тепер перевізники можуть використовувати квитки довільної форми, головне – щоб вони містили всю необхідну інформацію для пасажирів та відповідали вимогам законодавства.

Я зазначила пресслужба відомства, новий наказ про форму квитків набуде чинності 19 жовтня 2024 року, даючи перевізникам три місяці на адаптацію до змін.

За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, оновлення форми квитка було необхідним кроком для приведення її у відповідність до чинного законодавства, зокрема до нещодавно ухваленого закону про електронні квитки. Стара форма квитка містила застарілі елементи та не відповідала сучасним потребам пасажирів та перевізників.

Серед ключових змін – скасування обмежень щодо кольору та розміру квитка, а також тарифних зон.

Натомість, кожен квиток повинен містити такі обов'язкові реквізити: інформацію про маршрут, вартість проїзду,реєстраційний номер квитка, час та дату відправлення і прибуття рейсу, інформацію про перевізника.

Якщо використовується автоматизована система обліку оплати проїзду, то квиток повинен містити інформацію про оператора цієї системи та строк дії квитка. Крім того, на квитку мають бути дані про страхування.

Крім того, оновлений наказ врегульовує поняття електронного квитка, який може бути пред'явлений на смартфоні або іншому електронному пристрої та має таку ж юридичну силу, як і паперовий квиток.

Зазначається, що наступним кроком міністерства буде затвердження технічних вимог до автоматизованих систем обліку оплати проїзду, щоб забезпечити їх сумісність та ефективне використання органами місцевого самоврядування та перевізниками.

Нагадаємо, 5 червня Верховна Рада України ухвалила законопроект №5705, який стосується впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті.

Однією з ключових змін, запропонованих документом, є визнання електронного квитка рівнозначним паперовому. Відтепер договір перевезення пасажира та багажу може бути підтверджений як традиційним квитком, так і його електронним аналогом у поєднанні з багажною квитанцією.

Законопроект також передбачає оновлення визначень понять "електронний квиток" та "квиток", що сприятиме їх чіткому тлумаченню та застосуванню на практиці. Крім того, центральні органи виконавчої влади у сфері транспорту отримають повноваження визначати форму, обов'язкові реквізити та необхідну інформацію для проїзних документів, що забезпечить уніфікацію та стандартизацію електронних квитків в Україні.