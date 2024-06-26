У Львові запускають безкоштовну пересадку у громадському транспорті: як це працюватиме

У Львові з 1 липня тестуватимуть безоплатну пересадку у громадському транспорті. Йдеться про можливість здійснити пересадку на інший автобус, трамвай чи тролейбус впродовж 40 хвилин після першої валідації без додаткової оплати.

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Про це повідомила Львівська міська рада.

Зазначається, що така послуга буде доступна для власників міської картки ЛеоКарт.

За всі валідації, здійснені в межах 40 хвилин, пасажир заплатить як за одну – 13 грн. Усі пересадкові поїздки потрібно обов’язково реєструвати в кожному транспортному засобі.

Як це працюватиме

"Пасажир заходить у будь-який транспорт, валідується і має 40 хв, аби пересісти у наступний транспортний засіб. Зайшовши в інший автобус, трамвай чи тролейбус, ви знову маєте прикласти свою ЛеоКарт, але кошти вам спишуться як за одну поїздку. Тобто, всі поїздки зареєстровані не пізніше, ніж через 40 хвилин після першої валідації в першому транспортному засобі, тарифікуватимуться як одна і коштуватимуть всього 13 гривень. Немає обмежень, скільки пересадок фізично ви зробите, головне встигнути зробити це до 40 хвилин", - пояснює керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Щоб знати точний час, коли зроблена перша валідація, аби здійснити пересадку, пасажир може на валідаторі натиснути "Інформація про квиток" та прикласти ЛеоКарт до зчитувача у нижній частині пристрою. На екрані валідатора з'явиться інформація про час реєстрації поїздки.

Як списуватимуть кошти

Якщо людина зробила три пересадки в межах 40 хвилин, на рахунку ЛеоКарт зарезервує 39 грн. Але під час вечірнього клірингу система підсумує інформацію про всі поїздки у громадському транспорті і якщо пасажир встиг змінити громадський транспорт до 40 хвилин, то з рахунку спише лише 13 гривень.

Актуальний баланс ЛеоКарт відображатиметься наступного дня. Тож вже наступного дня при перевірці балансу своєї ЛеоКарт людина побачить, що за всі пересадкові поїздки, здійснені в межах 40 хвилин, в неї списало лише 13 гривень.

Як наголошують в ЛМР, важливо, щоб пасажири, які планують здійснювати пересадку, заздалегідь подбали про достатній баланс на транспортній картці.

Виручку за поїздки з пересадками оператор е-квитка – ЛКП "Львівавтодор" - перераховуватиме тому перевізнику, у транспортному засобі якого пасажир здійснив першу валідацію.

Проїзд у громадському транспорті Львова

Пів року тому в усьому громадському транспорті Львова впровадили безготівкову оплату проїзду. За цей час у системі е-квитка зареєстровано понад 50 млн поїздок.

Зокрема, 65% мешканців валідує проїзд загальними та персоналізованими ЛеоКарт, а 16% – оплачує банківськими картками. Наразі готівкою оплачують проїзд 19% пасажирів і є тенденція до зниження цього відсотку.

На сьогодні у Львові діють єдині тарифи на проїзд в міському транспорті. Вартість однієї поїздки в міських автобусах, трамваях та тролейбусах залежить від обраного пасажиром способу оплати та становить: 13 грн – при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт, 15 грн – при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC, 20 грн – при оплаті готівкою у водія та 6,5 грн – для студентів при оплаті студентською транспортною карткою ЛеоКарт.

У Києві оплатити за проїзд у громадському транспорті можна у застосунку

У Києві наразі у застосунку "Київ цифровий"почали тестування нового сервісу – оплати за проїзд у громадському транспорті без використання валідаторів.

Щоб скористатись цим додатковим способом оплати проїзду, необхідно:

відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;

натиснути "К" – "Оплата проїзду";

просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;

оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Зауважимо, що оплата за проїзд в Києві із банківських карток у всьому громадському транспорті стягуватиметься не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві разом.