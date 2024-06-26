Во Львове запускают бесплатную пересадку в общественном транспорте: как это будет работать

Во Львове с 1 июля будут тестировать безвозмездную пересадку в общественном транспорте. Речь идет о возможности пересадки на другой автобус, трамвай или троллейбус в течение 40 минут после первой валидации без дополнительной оплаты.

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Об этом сообщил Львовский городской совет.

Отмечается, что такая услуга будет доступна для владельцев городской карты Леокарт.

За все валидации, совершенные в пределах 40 минут, пассажир заплатит как за одну – 13 грн. Все пересадочные поездки следует обязательно регистрировать в каждом транспортном средстве.

Как это будет работать

"Пассажир заходит в любой транспорт, валидируется и имеет 40 минут, чтобы пересесть в следующее транспортное средство. Зайдя в другой автобус, трамвай или троллейбус, вы снова должны приложить свою ЛеоКарт, но средства вам спишутся как за одну поездку. То есть все поездки зарегистрированы не позже, чем через 40 минут после первой валидации в первом транспортном средстве, будут тарифицироваться как одна и будут стоить всего 13 гривен. Нет ограничений, сколько пересадок физически вы сделаете, главное успеть сделать это до 40 минут", - объясняет руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Чтобы узнать точное время, когда сделана первая валидация, чтобы осуществить пересадку, пассажир может на валидаторе нажать "Информация о билете" и приложить ЛеоКарт к считывателю в нижней части устройства. На экране валидатора появится информация о времени регистрации поездки.

Как будут списывать средства

Если человек совершил три пересадки в пределах 40 минут, на счету Леокарт зарезервирует 39 грн. Но во время вечернего клиринга система подведет итоги всех поездок в общественном транспорте и если пассажир успел сменить общественный транспорт до 40 минут, то со счета спишет всего 13 гривен.

Актуальный баланс отображается на следующий день. Поэтому на следующий день при проверке баланса своей ЛеоКарт человек увидит, что за все пересадочные поездки, совершенные в пределах 40 минут, у него списало всего 13 гривен.

Как отмечают в ЛГС, важно, чтобы пассажиры, которые планируют осуществлять пересадку, заранее позаботились о достаточном балансе на транспортной карте.

Выручку за поездки с пересадками оператор е-билета - ЛКП "Львовавтодор" - будет перечислять тому перевозчику, в транспортном средстве которого пассажир осуществил первую валидацию.

Проезд в общественном транспорте Львова

Полгода назад во всем общественном транспорте Львова была введена безналичная оплата проезда. За это время в системе е-билета зарегистрировано более 50 млн поездок.

В частности, 65% жителей валидирует проезд по общим и персонализированным ЛеоКартам, а 16% – оплачивает банковскими карточками. В настоящее время наличными оплачивают проезд 19% пассажиров и есть тенденция к снижению этого процента.

На сегодняшний день во Львове действуют единые тарифы на проезд в городском транспорте. Стоимость одной поездки в городских автобусах, трамваях и троллейбусах зависит от выбранного пассажиром способа оплаты и составляет: 13 грн – при оплате транспортной картой ЛеоКарт, 15 грн – при оплате банковской картой или устройством с NFC, 20 грн – при оплате наличными у водителя и 6 ,5 грн – для студентов при оплате студенческой транспортной картой ЛеоКарт.

В Киеве оплатить проезд в общественном транспорте можно в приложении

В Киеве в приложении "Киев цифровой" начали тестирование нового сервиса - оплаты за проезд в общественном транспорте без использования валидаторов.

Чтобы воспользоваться этим дополнительным способом оплаты проезда, необходимо:

отсканировать QR-код на наклейке или плакате в транспорте или ввести бортовой номер;

нажать "К" – "Оплата проезда";

просканировать QR-код на плакате или наклейке в транспорте;

оплатить проезд транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.

Заметим, что оплата за проезд в Киеве с банковских карт во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две вместе.