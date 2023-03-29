Молдова модернизирует железную дорогу для обслуживания украинских экспортных перевозок

Европейский банк реконструкции и развития одобрил кредит в размере 23 миллионов евро для национальной железной дороги Молдовы CFM, которая будет использована для частичного финансирования модернизации двух участков железной дороги для использования украинским транзитным транспортом.

Об этом сообщает издание Railway Gazette.

Отмечается, что в рамках модернизации будет увеличена пропускная способность между Кишиневом и Кайнаром и между Окницей и Унгень на румынской границе.

Общая стоимость работ оценивается в 71 млн. евро.

Планируется, что Европейский союз предоставит 20 миллионов евро, а правительство Молдовы – 28 миллионов евро.

Основной целью проекта станет облегчение транспортировки грузов по железной дороге, а не автомобильным транспортом из Украины в ЕС через Молдову, что увеличит экспорт украинской аграрной продукции в порт Констанца, а также в порты Галац, Рени, Исмаил и Джурджулешт.

Отметим, что недавно Кабинет министров Украины договорился с Молдовой об использовании ее железной дороги для доступа в порт Рени.

Ранее украинское аграрное сообщество обратилось к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой рассмотреть возможность прокладки широкого железнодорожного пути 1520 мм по территории Республика Польша, которая бы объединила украинскую железную дорогу и порт Гданьск, а также литовскую железнодорожную сеть. .