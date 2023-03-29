ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Транспорт
Дата публикации

Молдова модернизирует железную дорогу для обслуживания украинских экспортных перевозок

Железная дорога Молдовы CFM намерена модернизировать два участка железной дороги для обеспечения украинских транзитных перевозок
Железная дорога Молдовы CFM намерена модернизировать два участка железной дороги для обеспечения украинских транзитных перевозок. Фото: Depositphotos

Европейский банк реконструкции и развития одобрил кредит в размере 23 миллионов евро для национальной железной дороги Молдовы CFM, которая будет использована для частичного финансирования модернизации двух участков железной дороги для использования украинским транзитным транспортом.

Об этом сообщает издание Railway Gazette.

Отмечается, что в рамках модернизации будет увеличена пропускная способность между Кишиневом и Кайнаром и между Окницей и Унгень на румынской границе.

Общая стоимость работ оценивается в 71 млн. евро.

Планируется, что Европейский союз предоставит 20 миллионов евро, а правительство Молдовы – 28 миллионов евро.

Основной целью проекта станет облегчение транспортировки грузов по железной дороге, а не автомобильным транспортом из Украины в ЕС через Молдову, что увеличит экспорт украинской аграрной продукции в порт Констанца, а также в порты Галац, Рени, Исмаил и Джурджулешт.

Отметим, что недавно Кабинет министров Украины договорился с Молдовой об использовании ее железной дороги для доступа в порт Рени.

Ранее украинское аграрное сообщество обратилось к президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому с просьбой рассмотреть возможность прокладки широкого железнодорожного пути 1520 мм по территории Республика Польша, которая бы объединила украинскую железную дорогу и порт Гданьск, а также литовскую железнодорожную сеть. .

Автор:
Светлана Манько