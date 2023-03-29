Молдова отримає кошти на модернізацію залізниці для обслуговування українських експортних перевезень

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив кредит у розмірі 23 мільйони євро для національної залізниці Молдови CFM, який буде використано для часткового фінансування модернізації двох ділянок залізниці для використання українським транзитним транспортом.

Про це повідомляє видання Railway Gazette.

Зазначається, що у рамках модернізації буде збільшено пропускну спроможність між Кишиневом і Кайнаром та між Окницею і Унгень на румунському кордоні

Загальна вартість робіт оцінюється в 71 млн євро.

Планується, що Європейський союз надасть 20 мільйонів євро, а уряд Молдови – 28 мільйонів євро.

Основною метою проекту стане полегшання транспортування вантажів залізницею, а не автомобільним транспортом з України до ЄС через Молдову, що збільшить експорт укроїнської аграрної продукції до порту Констанца, а також до портів Галац, Рені, Ісмаїл і Джурджулешть.

Зазначимо, нещодавно Кабінет міністрів України домовився з Молдовою про використання її залізниці для доступу до порту Рені.

Раніше українська аграрна спільнота звернулась до президента Польщі Анджея Дуди та прем’єр-міністраМатеуша Моравецького з проханням розглянути можливість прокладання широкої залізничної колії 1520 мм територією Республіка Польща, яка б об’єднала українську залізницю та порт Гданськ, а також литовську залізничну мережу в обхід Білорусі.