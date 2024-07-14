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На Броварском проспекте в Киеве на месяц частично ограничат движение
В период с 15 июля по 15 августа на Броварском проспекте будут действовать частичные ограничения движения.
Об этом сообщает КК "Киевавтодор", говорится на сайте Киевского городского совета.
Сообщается, что в это время дорожники будут очищать дождевую канализацию на участке от моста метро через Днепр до моста через Русановский пролив.
Работы будут проводить с ограничением движения первой полосой.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Киевавтодор" просит прощения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве с 21 июня по 10 августа также частично ограничили движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр. Кроме того, с 10 июля на территории столицы из-за жары введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта.
Также добавим, что из-за мобилизации дорожной отрасли столицы не хватает до 30%.
Фото: ua.depositphotos.com