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В Киеве из-за жары ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта
10 июля на территории столицы из-за жары введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
"В целях сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха больше +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т", - говорится в сообщении.
В Патрульной полиции отмечают, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В настоящее время срок действия ограничений не определен – об их снятии будет сообщено дополнительно.
Напомним, в конце июня в Киеве уже устанавливали ограничение движения грузовиков из-за прогнозируемой жары.
Добавим, что такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".
Напомним, в Киеве до 10 августа частично ограничили движение транспорта на Северном мосту через Днепр.
В связи с текущим ремонтом движение ограничат в первой и частично второй полосах по направлению с левого на правый берег Днепра.
Фото: ua.depositphotos.com