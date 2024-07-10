В Києві через спеку обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту

10-го липня на території столиці через спеку введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.

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Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - йдеться в повідомленні.

У Патрульній поліції зазначають, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Наразі термін дії обмежень не визначено – про їх зняття буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, в кінці червня в Києві вже встановлювали обмеження руху вантажівок через прогнозовану спеку.

Додамо, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

Нагадаємо, у Києві до 10 серпня частково обмежили рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.

У зв’язку з поточним ремонтом рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Фото: ua.depositphotos.com