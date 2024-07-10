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В Києві через спеку обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту
10-го липня на території столиці через спеку введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", - йдеться в повідомленні.
У Патрульній поліції зазначають, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Наразі термін дії обмежень не визначено – про їх зняття буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, в кінці червня в Києві вже встановлювали обмеження руху вантажівок через прогнозовану спеку.
Додамо, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".
Нагадаємо, у Києві до 10 серпня частково обмежили рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.
У зв’язку з поточним ремонтом рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.
Фото: ua.depositphotos.com