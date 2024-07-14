На Броварському проспекті у Києві на місяць частково обмежать рух

У період з 15 липня до 15 серпня на Броварському проспекті діятимуть часткові обмеження руху.

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Про це інформує КК "Київавтодор", йдеться на сайті Київської міської ради.

Повідомляється, що у цей час дорожники очищатимуть дощову каналізацію на ділянці від мосту метро через р. Дніпро до мосту через Русанівську протоку.

Роботи проводитимуть з обмеженням руху першою смугою.

Ілюстрація: КК "Київавтодор"

""Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 21 червня до 10 серпня також частково обмежили рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро. Крім того, з 10-го липня на території столиці через спеку введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.

Також додамо, що через мобілізацію дорожній галузі столиці не вистачає до 30%.

Фото: ua.depositphotos.com