- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
На Броварському проспекті у Києві на місяць частково обмежать рух
У період з 15 липня до 15 серпня на Броварському проспекті діятимуть часткові обмеження руху.
Про це інформує КК "Київавтодор", йдеться на сайті Київської міської ради.
Повідомляється, що у цей час дорожники очищатимуть дощову каналізацію на ділянці від мосту метро через р. Дніпро до мосту через Русанівську протоку.
Роботи проводитимуть з обмеженням руху першою смугою.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
""Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві з 21 червня до 10 серпня також частково обмежили рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро. Крім того, з 10-го липня на території столиці через спеку введені обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту.
Також додамо, що через мобілізацію дорожній галузі столиці не вистачає до 30%.
Фото: ua.depositphotos.com