Николаев расторг договор на поставку троллейбусов на 167 млн грн

Суд закрыл производство по делу по иску руководителя Окружной прокуратуры города Николаева в интересах государства в лице Николаевского горсовета и КП "Николаевэлектротранс" к ООО "БКМ-Украина" и ОАО "Управляющая компания холдинга Белкоммунмаш" о расторжении договора на поставку 20 троллейбусов стоимостью почти 167 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что договор расторгнут из-за того, что подлежащие поставке троллейбусы изготовлялись из составных частей производства "Белкоммунмаш", находящегося в республике Беларусь, к которому применены санкции.

"Учитывая прекращение торговых отношений с республикой Беларусь, поддерживающей страну-агрессора, условия договора не выполнялись с 2022 года", — отмечают в Офисе генпрокурора.

Коммунальное предприятие под гарантию Николаевского горсовета постоянно платило кредит ЕБРР за пользование средствами, полученными для финансирования спорной сделки.

Сообщается, что расторжение договора и возврат ООО "БКМ-Украина" полученного аванса позволило коммунальному предприятию заключить новый договор о приобретении 31 нового троллейбуса украинского производства, отвечающих международным стандартам качества.

При этом украинские троллейбусы имеют запас автономного хода 20 км, что особенно актуально в условиях напряженной ситуации с электроснабжением в областном центре.

В Офисе генпрокурора напомнили, что за более 2 лет войны 38 единиц коммунального автопарка областного центра разрушены или повреждены обстрелами со стороны РФ. Из-за военной агрессии значительной частью населения Николаева являются пожилые люди, которые по разным обстоятельствам не покинули родной город и продолжают активно пользоваться коммунальным транспортом в повседневной жизни, а также переселенцы из соседних регионов.

300 автобусов по гумдопомощи Украине простаивают из-за нюансов законодательства

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к Верховной Раде с призывом законодательно урегулировать использование коммунальными предприятиями автобусов, переданных в качестве гуманитарной помощи.

Во многих городах Украины назревает конфликтная ситуация с пассажирскими автобусами, поступающими от благотворительных организаций, волонтерских движений и правительств ряда стран как гуманитарная помощь, сообщает Авто24.

Дело в том, что ввезенные в качестве гуманитарной помощи на льготных условиях растаможки автобусы, трамваи и троллейбусы не могут оказывать платные услуги, поскольку это нарушает ст. 12 Закона Украины " О гуманитарной помощи ".

Там указано, что нарушениями законодательства о гуманитарной помощи, что влечет уголовную или административную ответственность по закону, являются:

использование гуманитарной помощи не по целевому назначению;

использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли.

То есть платные услуги по упомянутой статье трактуются как получение прибыли и в соответствии с упомянутой статьей относительно именно гуманитарного общественного транспорта являются незаконными. Это подпадает под уголовную или административную ответственность.

Какой выход из ситуации

Выход из ситуации был найден в Харькове, сделав бесплатный проезд в коммунальном транспорте. Таким образом, использование транспорта из гуманитарных траншей в городе законно.

А в Виннице городские власти выкупили поступившие от мэрии немецкого города Мюнстер автобусы VDL Сitea lle 120 за символическую плату в 1 евро. Благодаря этому город может законно использовать хотя и не новые, но добротные пассажирские машины экологического формата Евро-5. Автобусы уже растаможены, они не являются гуманитарной помощью, а официально куплены за деньги общины.

Таким образом, поскольку гуманитарная помощь с подобными транспортными средствами будет поступать и дальше, общинам и областным администрациям следует позаботиться за узаконивание такого транспорта.

Что касается уже полученных автобусов, то эксперты советуют обратиться за подсказкой к уже упомянутому закону "О гуманитарной помощи". Из него следует, что неправильно использованная гуманитарная помощь изымается или конфискуется в установленном законом порядке.

Поэтому следует согласиться на конфискат и пройти судебную процедуру. Судебный орган своим решением признает незаконные действия, конфисковывает транспорт в доход государства. Этим же решением конфискованный транспорт передается государству, то есть в бюджет того или иного органа. Машины следует узаконить, поскольку украинским городам такие автобусы крайне необходимы для замены поврежденного или физически изношенного пассажирского транспорта.

Еще одним решением является согласование с донором, то есть дарителем, как этого требует закон, передачи автобусов учебным заведениям и дооборудованию таких пассажирских машин под стандарты школьного автобуса. В таком случае образовательные учреждения всех уровней на законных основаниях будут использовать такой транспорт. Однако это тоже не выход – города останутся без автобусов.