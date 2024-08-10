Миколаїв розірвав договір на постачання тролейбусів на 167 млн грн

Суд закрив провадження у справі за позовом керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської міськради та КП "Миколаївелектротранс" до ТОВ "БКМ-Україна" та ВАТ "Керуюча компанія холдингу Белкомунмаш" про розірвання договору на постачання 20 тролейбусів вартістю майже 167 млн грн.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Зазначається, що договір розірваний через те, що тролейбуси, які підлягали поставці, виготовлялись зі складових частин виробництва "Белкомунмаш", що знаходиться у республіці Білорусь, до якого застосовано санкції.

"Зважаючи на припинення торговельних відносин з республікою Білорусь, що підтримує країну-агресора, умови договору не виконувались із 2022 року", - зауважують в Офісі генпрокурора.

Натомість, комунальне підприємство під гарантію Миколаївської міськради постійно сплачувало кредит ЄБРР за користування коштами, отриманими для фінансування спірного правочину.

Повідомляється, що розірвання договору та повернення ТОВ "БКМ-Україна" отриманого авансу дало можливість комунальному підприємству укласти новий договір про придбання 31 нового тролейбусу українського виробництва, які відповідають міжнародним стандартам якості.

При цьому українські тролейбуси мають запас автономного ходу 20 км, що є особливо актуальним в умовах напруженої ситуації з електропостачанням в обласному центрі.

В Офісі генпрокурора нагадали, що за понад 2 роки війни 38 одиниць комунального автопарку обласного центру зруйновані чи пошкоджені обстрілами з боку РФ. Через військову агресію значною частиною населення Миколаєва є люди похилого віку, які через різні обставини не покинули рідного міста та продовжують активно користуватися комунальним транспортом у повсякденному житті, а також переселенці з сусідніх регіонів.

300 автобусів з гумдопомоги Україні простоюють через нюанси законодавства

Мер Одеси Геннадій Труханов звернувся до Верховної Ради із закликом законодавчо врегулювати використання комунальними підприємствами автобусів, переданих як гуманітарна допомога.

У багатьох містах України нині назріває конфліктна ситуація з пасажирськими автобусами, що надходять від благодійних організацій, волонтерських рухів та урядів ряду країн як гуманітарна допомога, повідомляє Авто24.

Справа в тому, що ввезені як гуманітарна допомога на пільгових умовах розмитнення автобуси, трамваї і тролейбуси не можуть надавати платні послуги, оскільки це порушує ст. 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Там зазначено, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є:

використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Тобто, платні послуги за згаданою статтею трактуються як отримання прибутку і відповідно до згаданої статті стосовно саме гуманітарного громадського транспорту є незаконними. І це підпадає під кримінальну чи адміністративну відповідальність.

Який вихід із ситуації

Вихід із ситуації знайшли у Харкові, зробивши безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Таким чином, використання транспорту з гуманітарних траншів у місті є законним.

А у Вінниці міська влада викупила автобуси VDL Сitea lle 120, які надійшли від мерії німецького міста Мюнстер, за символічну плату в 1 євро. Завдяки цьому місто може законно використовувати хоча й не нові, але добротні пасажирські машини екологічного формату "Євро-5. Автобуси вже розмитнені, вони не є гуманітарною допомогою, а офіційно куплені за гроші громади.

Таким чином, оскільки гуманітарна допомога з подібними транспортними засобами буде надходити і далі, громадам і обласним адміністраціям варто подбати за узаконення такого транспорту.

Щодо вже отриманих автобусів, то тут експерти радять звернутися за підказкою до вже згаданого закону "Про гуманітарну допомогу". З нього випливає, що неправильно використана гуманітарна допомога вилучається або конфіскується у встановленому законом порядку.

Отож варто погодитися на конфіскат і пройти судову процедуру. Судовий орган своїм рішенням визнає незаконні дії, конфісковує транспорт в дохід держави. Цим же рішенням конфіскований транспорт передається державі, тобто в бюджет того чи іншого органу. Машини потрібно узаконити, оскільки українським містам такі автобуси вкрай необхідні для заміни пошкодженого чи фізично зношеного пасажирського транспорту.

Ще одним рішенням є погодження з донором, тобто дарувальником, як цього вимагає закон, передачі автобусів закладам освіти й дообладнання таких пасажирських машин під стандарти шкільного автобуса. В такому разі освітні заклади всіх рівнів на законних підставах будуть користуватися таким транспортом. Однак це також не вихід – міста залишаться без автобусів.