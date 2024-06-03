Польские фермеры снова заблокируют один из пунктов пропуска

4 июня с 10:00 по киевскому времени польские фермеры планируют полностью заблокировать движение грузового транспорта в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное" на украинско-польской границе.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В результате протестных действий предполагается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд с территории Украины.

В направлении въезда в Украину польская сторона будет пропускать ограниченное количество транспортных средств - не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.

Данные ограничения продлятся ориентировочно до второй половины дня 6 июня.

Государственная пограничная служба Украины призывает учитывать эту информацию при планировании маршрутов транзитных и международных грузоперевозок через украинско-польскую границу в указанный период времени.

Станет ли блокирование границ поляками постоянным явлением

Заместитель председателя ВАР Денис Марчук считает, что разблокирование украино-польской границы началось благодаря окончанию местных выборов в Польше.

“Закончился 2-й тур местных выборов в Польше и позиция премьер-министра Дональда Туска в коммуникациях с протестующими стала более жесткой и радикальной по отношению к ним. ... польский премьер-министр “внезапно” вспомнил, что таможенные пункты пересечения критически важны, что органы местного самоуправления имеют право прекратить действия забастовщиков, для чего достаточно решения воеводств”, - объясняет он.

По мнению Марчука, в польско-украинских переговорах наступает новый этап.

“Поскольку политически важный процесс выборов в Польше закончился, сейчас переходим к более спокойному экономическому направлению: обсуждение условий транзита украинской продукции. Еще один фактор воздействия – это голосование в Европарламенте и продолжение политики либерализации по экспорту с территории Украины. Следует отметить, что поляки достигли для себя ряда финансовых приоритетов от ЕС. Дональд Туск заверил, что польские власти будут компенсировать те расходы, которые они понесли вроде бы через украинское зерно. Поэтому в совокупности все требования практически удовлетворены. И не случайно, что улучшение ситуации наступило вместе с окончанием второго тура местных выборов, что доказывает, что в блокаде границ вопрос политики был ключевым”, - считает Марчук.

Он добавил, что остается открытым вопрос, будет ли разблокирование границ с Польшей постоянным или ситуативным.